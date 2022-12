Spumante o champagne? Ecco cosa preferiscono gli italiani

Spumante o champagne? Uno dei più grandi dilemmi di sempre anche se, per gli italiani, il preferito sembra essere solo uno, lo spumante. Gli italiani, infatti, preferiscono di gran lunga questa bollicina made in Italy al suo "fratello" francese e, secondo una stima, saranno bel 341 i milioni di bottiglie di spumante a venire stappate durante i giorni di festa.

Un vero e proprio must-have delle feste natalizie (ma anche del resto dell'anno) lo spumante è la bollicina preferita dagli italiani che non potrà mancare sulle tavolate di Natale e il Capodanno, dal Nord al Sud Italia. Ma se in Italia tutti scelgono lo spumante allo champagne, quali sono le vere differenze tra queste due tipologie di vini sparkling?

Le differenze tra spumante e champagne

La maggiore differenza tra spumante e champagne è la provenienza del vino. Lo champagne deriva, infatti, da particolari zone geografiche nel Nord-Est di Parigi, dove sono coltivati alcuni vitigni che danno origine a questo vino, Pinot Noir e lo Chardonnay. Lo spumante, invece, è un vino prodotto in Italia e, nello specifico, nelle zone della Franciacorta ma anche Verducchio e nel Pavese. La differenza tra spumante e champagne, però, non sta solo nella provenienza delle loro uve ma anche nei metodi di preparazione. Nel caso dello champagne viene utilizzato il cosiddetto metodo di fermentazione Champenoise, per lo spumante, invece, il metodo Martinotti. Lo champagne, infatti, fermanta in bottiglia mentre lo spumante, in autoclavi specifiche.