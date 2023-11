La storia della Chiesa di San Martino a Venezia

L'11 novembre si festeggia San Martino, la giornata dedicata al ricordo del guerriero generoso che con un gesto di solidarietà ha rivoluzionato la sua vita diventando da soldato dell'impero romano uno dei Santi più venerati in Italia. A Venezia, la Festa di San Martino è molto sentita e si porta dietro antiche tradizioni popolari dal tipico biscotto con la forma del Santo, alle sfilate di bambini che battono pentole vecchie mentre cantano la filastrocca di San Martino. Ma non tutti sanno che a Venezia, c'è proprio una chiesa dedicata al Santo. Si trova nel sestiere di Castello e racchiude arte, cultura e storia.

La chiesa di San Martino a Castello

Nel sestiere di Castello, a pochi passi dal maestoso ingresso dell'Arsenale, sorge la Chiesa di San Martino, dedicata proprio al Santo di Tours festeggiato l'11 novembre. La sua storia è, ancora oggi, avvolta dal mistero, non si sa, infatti, in quale epoca venne costruita la chiesa anche se c'è chi crede risalga all'VIII secolo e sia stata voluta da colonie longobarde o famiglie ferraresi scappate a Venezia dal paese natio.

Secondo altre fonti, invece, sembra che la chiesa in questione sia risalente ai secoli VI e VII. Di sicuro si sa che la devozione al Santo patrono trova origine nel fatto che la chiesa custodiva alcune reliquie del cavaliere convertito, fra cui un pezzo di tunica, una falange e una tibia. Quest’ultima venne poi ceduta alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista in cambio di una somma di denaro che serviva per il restauro della chiesa con l’obbligo, però, di riportare ogni 11 novembre la reliquia con una lunga processione che attraversava Venezia, dalla Scuola di San Giovanni alla chiesa di San Martino.

Il Santo è presente anche in alcuni elementi esterni della chiesa: nella sommità del timpano, all’estremità, si trovano le statue di San Martino Vescovo e di San Martino Papa, mentre sulla destra c’è un bassorilievo del XV secolo raffigurante San Martino che dona il mantello al povero.