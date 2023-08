La leggenda delle Colonne Acritane a Venezia che aprirebbero il portale di un'altra dimensione

E se vi dicessimo che la Basilica di San Marco nasconde le istruzioni per aprire il portale di un'altra dimensione? Se vi spiegassimo che, proprio nella città lagnare, sotto gli occhi di tutti, ci sarebbe il modo per passare a una dimensione diversa da quella che conosciamo? Cosa pensereste? Molto probabilmente riterreste si tratti di fantascienza, di dicerie, di racconti senza fondamenta o di un'ipotesi frutto della fantasia di qualche creativo scrittore sci-fi. In realtà, a Venezia, esiste una leggenda che narra di due colonne provenienti dalla città di Acri, in Israele, dette appunto Colonne Acritane, sulle quali ci sarebbero delle iscrizioni misteriose che, secondo alcuni, nasconderebbero dei messaggi per aprire un portale e andare in un'altra dimensione. Le colonne si trovano in Piazza San Marco.

Queste colonne, infatti, arrivate a Venezia dopo la conquista della città asiatica nel 1266, furono poste nel fianco del lato sud della Basilica di San Marco e attirarono subito l'attenzione delle persone. La loro particolarità e quelle iscrizioni incomprensibili ma affascinanti che le caratterizzano sono state subito attribuite alla massoneria al punto che c'è chi è arrivato a dire che dietro quei simboli, presenti sulle due colonne, ci siano delle istruzioni ben precise per aprire un portale che possa portare le persone in diverse dimensioni.

Verità? Leggenda? A voi la scelta.