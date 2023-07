La storia della Festa del Redentore, da 446 anni la più amata dai veneziani

Sabato 15 luglio 2023 si festeggia a Venezia la cosiddetta "notte famosissima", cioè il Redentore, una delle festività popolari più sentite dai veneziani che ogni anno ricorda il voto per la liberazione dalla peste in città. Sono passati ben 446 anni dalla prima edizione della Festa del Redentore, che risale al 1576 e che segnava un momento di svolta nella vita dei veneziani, invocando la fine della diffusione della malattia della peste che aveva dilaniato la città tra il 1575 e il 1577 diventando la seconda peggiore epidemia cittadina dopo quella del 1348. Oggi, questa festa, che non ha più le sue intenzioni religiose iniziali, è attesissima non solo dai veneziani ma anche dai turisti che arrivano in città per poter vivere una notte di festeggiamenti e, soprattutto, ammirare dalle rive della città o dalle proprie imbarcazioni, la bellezza dei tipici fuochi d'artificio sull'acqua del Redentore. Ma qual è la storia di questa festa e come è cambiata negli anni? Scopriamolo insieme.

Festa del Redentore: quando venne istituita per la prima volta

Le origini della festa del Redentore risalgono al 1576 quando, per porre fine alla pestilenza che stava uccidendo oltre 50mila veneziani, la Serenissima decise di erigere una chiesa in nome del Cristo Redentore come ex voto. Il progetto venne affidato ad Andrea Palladio e la prima pietra della chiesa fu posta il 3 maggio 1577 e, nello stesso anno, la città si liberò definitivamente della peste. Così, quella chiesa e quel momento storico divennero motivo di festa per i veneziani che decisero di ricordare, proprio a partire dal 1577 in poi, la liberazione della città dalla pestilenza con una festa che venne tramandata fino al giorno d'oggi.

Festa del Redentore: il ponte votivo

Nel 1577, anno del primo Redentore, i veneziani allestirono un ponte di barche che permetteva di raggiungere la fondamenta della Giudecca, dove stava sorgendo la chiesa in nome del Cristo Redentore. Proprio su questo ponte ci fu la prima processione di fedeli, che ancora oggi è parte delle celebrazioni. Il ponte votivo, che in passato era costituito da barche messe l'una a fianco all'altra, oggi viene realizzato da parti in legno messe l'una affianco all'altra e poggiate su supporti galleggianti. Così è possibile l'attraversamento a piedi del canale della Giudecca a partire dalle Zattere. Questo provvisorio passaggio pedonale verso la Chiesa del Redentore viene utilizzato dalla maggior parte dei veneziani e dei turisti per raggiungere l'isola della Giudecca durante i giorni di festa del Redentore ancora oggi quando il ponte votivo viene costuito in occasione della Festa del Redentore.

Festa del redentore: come si celebra oggi

Sono passati 446 anni dalla prima edizione del Redentore ma le celebrazioni sono rimaste quasi del tutto uguali dal passato a oggi. Dal ponte votivo che se in passato era fatto di imbarcazioni oggi viene costruito in legno, dai tipici addobbi alla Giudecca che restano anche ai giorni nostri fino ai chioschetti che con cibi tradizionali e bibite. Resta uguale anche la tradizione di andare al Lido a fare il bagno aspettando l'arrivo dell'alba dopo aver visto i fuochi d'artificio. La domenica mattina, invece, c'era la processione religiosa dalla Basilica di San Marco che attraversava il canale, sul ponte votivo, fino a raggiungere la chiesa del Redentore alla Giudecca e che viene riproposta anche oggi. Tipica del Redentore è anche la regata di voga alla veneta.