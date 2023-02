La storia delle fritole (e dei fritoleri), simbolo del Carnevale veneziano

La fritola (pronunciata "fritoea") è il dolce più amato dai veneziani. Morbida, dolcissima, ripiena o classica "veneziana", questa frittella del Carnevale è forse il dolce più atteso di tutto l'anno dai cittadini di Venezia. Si tratta di palline di impasto fritto che riempiono le vetrine delle pasticcerie della città, oltre che le tavole dei veneziani in tutto il periodo di Carnevale e non mangiarle è letteralmente impossibile. E c'è perfino una gara in città a chi le fa più buone, ma qual è la storia di questo dolce? E perché sono una tradizione culinaria antichissima di Venezia? Scopriamolo insieme.

La storia delle fritole e dei fritoleri

La ricetta originaria delle fritole è rimasta invariata per anni ed è ancora oggi custodita alla Biblioteca Nazionale Canatense a Roma. Cosa serve per prepararle secondo la tradizione? Uova, farina, zucchero, limone e uvetta e l'impasto va poi fritto e, infine, spolverato di zucchero. La ricetta, con il passare del tempo, però, ha subito qualche piccola modifica e oggi, di frittelle del Carnevale, se ne possono trovare di diversi tipi, semplici o ripiene, con l'uvetta o senza, a forma di sfera o di ciambella. La loro origine, però, va ricercata nel '600 quando a Venezia c'era una vera e propria associazione di fritoleri, cioè i friggitori di fritole con piccoli chioschi sparsi per la città. Si trattava di una corporazione che si ritrovava nella Chiesa della Maddalena, a Ca' d'Oro e i suoi componenti erano regolati da una mariegola secondo cui ognuno poteva svolgere il proprio mestiere in un'area specifica della città trasmettendo, poi, alle generazioni future, i segreti del mestiere.