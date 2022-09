Perché su un palazzo veneziano c'è un leone di San Marco cancellato?

In Campo Santa Maria Mater Domini a Venezia c'è un palazzo che presenta, sulla sua facciata, un altorivielo di un leone di Venezia che, però, è stato grattato via fino a essere cancellato. Una particolarità dato che il leone alato è il simbolo di San Marco e della stessa città di Venezia di cui il Santo è protettore. Ma perché questo leone, a Ca' Zane, venne cancellato? Fu un atto volontario e questo simbolo, presente anche su altri palazzi cittadini, ha alle spalle una storia ben precisa.

Il leone di San Marco, proprio come quello in questione, venne, infatti, scolpito sulle case delle persone che avevano partecipato alla congiura di Bajamonte Tiepolo, nel 1310. Proprio in quell'anno, infatti, Tiepolo fu a capo di una congiura organizzata nei confronti del Governo della Serenissima con l'intenzione di spodestare il Doge Pietro Gradenigo. Durante l'avanzata verso Palazzo Ducale, però, i congiurati dovettero battersi con le milizie del Doge che erano state avvisate in tempo e si erano mosse per frenare l'avanzata di Tiepolo e dei suoi seguaci. Questi ultimi, infatti, dovettero ritirarsi lasciando la Piazza e dirigendosi verso le Mercerie, sconfitti.

Tutti quelli che avevano partecipato a questa congiura si ritrovarono sulle loro case un altorilievo del leone di San Marco e, non appena fu loro possibile, i congiurati lo fecero rimuovere. Oggi, traccia di questo leone cancellato che racconta la storia della congiura di Bajamonte Tiepolo è ancora presente sulla facciata di Ca' Zane, tra i civici 2120 e 2121 ma anche in altre case della cità come, Ca' Longo di fronte ai Servi, Ca' Querini n calle delle Rasse, Ca' Querini sul ponte di San Giacomo dell'Orio, Ca' Loredan a San Canciano, Ca' Molin alla Bragora, Ca' Corner sul ponte di Santa Fosca, Ca' Corner a San Veneto, Ca' Garzoni in Campo San Bartolomeo, Ca' Donà a San Polo.