Perché a Venezia ci sono le Marie del Carnevale?

Ogni anno, durante il Carnevale di Venezia, non si può non parlare di Marie. 12 ragazze scelte tra tante per diventare uno dei simboli del Carnevale veneziano e tra le quali, solo una, verrà eletta come Maria dell'anno. Ma come nasce la tradizione delle Marie e chi raffigurerebbero queste fanciulle che, per tre settimane, si vestono d'abiti d'epoca, presenziano a tutti gli eventi e cercano di conquistarsi il titolo di vincitrice del concorso delle Marie? Scopriamolo insieme.

Da dove nasce la tradizione veneziana delle Marie

Bisogna andare un po' indietro nel tempo, precisamente nel IX secolo e ricordare l'antica tradizione di benedire, nel giorno della Purificazione di Maria, la cosiddetta Candelora, tutte le coppie che si sarebbero sposate entro l'anno. Questa benedizione avveniva nella chiesa di San Pietro di Castello e vedeva anche la presenza di dodici ragazze, tra le più povere della città, a cui veniva assicurata una dote dalle famiglie ricche veneziane a cui venivano affidate. Così, queste dodici fanciulle venivano vestite con abiti sfarzosi e gioielli e ognuna di loro assegnata a una famiglia ricca che le avrebbe cambiato la vita.

Proprio durante il giorno della Candelora del 973 e durante queste celebrazioni a San Pietro id Castello, le giovani spose furono rapite dai pirati che attaccarono la città ma riuscirono a essere salvate dai veneziani e così, per ringraziare la Madonna di questa grazia, venne istituita la cosiddetta Festa delle Marie.

Da quegli anni, poi, questa festa subì diversi cambiamenti. Venne istituita una processione di barche in Canal Grande con le 12 Marie che sfoggiavano i loro vestiti. E si pensava anche che vederle portasse fortuna al punto che iniziarono a venire in città tantissime persone solo per cercare di scovarle tra la folla.

E oggi, questa tradizione è ancora viva.