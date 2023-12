La storia del Pandoro e perché si chiama così

Pandoro vuol dire Natale. Insieme al panettone, infatti, questo dolce natalizio a forma di stella è tra i più amati dagli italiani e rappresenta un grande classico delle feste. Su ogni tavola di Natale che si rispetti, a fine pasto, non può mancare il Pandoro con il suo zucchero a velo da spolverare e la sua inimitabile morbidezza. Ma quando nasce il Pandoro e dove. E, soprattutto, perché si chiama proprio così? Scopriamolo insieme.

Quando nasce il Pandoro e perché si chiama così

Iniziamo con il dire che il pandoro nasce in Veneto e, più nello specifico a Verona. Le sue origini, secondo la tradizione, risalgono al 1500 quando, ai tempi della Repubblica Veneziana, c'era l'usanza di ricoprire con foglie d'oro le pietanze e tra tutte c'era un tipico dolce a forma conica che aveva la consistenza del pane e veniva ricoperto, appunto, di foglie d'oro, detto il "pan de oro". Questo dessert natalizio si è diffuso sempre più e se nel 1200 era immancabile sulle tavole venete, oggi lo è in tutta Italia. La sua versione originale era a forma di stella, come oggi, ma decisamente meno burroso e lievitato del Pandoro che siamo abituati a mangiare noi. E se abbiamo appurato che il Pandoro è nato nella Repubblica di Venezia abbiamo anche una data specifica della sua nascita: il 14 ottobre del 1884. Fu proprio in questo giorno, infatti, che il pasticcere veronese Domenico Melegatti, depositò il brevetto del pandoro a otto punte al Ministero di Agricoltura e Commercio del Regno d’Italia.