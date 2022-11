A Venezia c'è il Ponte de le Meravegie, ma perché si chiama così?

Lo si può scorgere dalle parti di San Trovaso e lo si sarà attraversato milioni di volte a piedi senza sapere che, questo ponte, all'apparenza comunissimo, porta sia un nome molto speciale ma è anche protagonista di una delle leggende più affascinanti di Venezia. Stiamo parlando del Ponte de le Meravegie, cioè il ponte delle Meraviglie, una struttura che permette di attraversare il Canale di San Trovaso e che prenderebbe il nome da una famiglia, i cosiddetti "Meraviglia", che abitavano proprio nella casa all'angolo ai piedi del ponte anche se la teoria più interessante sull'origine del suo nome è un'altra.

Si narra, infatti, che di fronte al ponte abitasse una famiglia che aveva sette figlie femmine di cui sei bellissime e una, una certa Maria, un po' più bruttina delle altre. Erano tanti i bei ragazzi che cercavano di conquistare queste fanciulle ma nessuno considerava la povera Maria. Tra i tantissimi spasimenti che spesso si recavano a casa delle Meraviglie, c'era anche un giovane barcaiolo, un bel ragazzo che era molto forte nelle regate ma un po' insicuro e goffo con le ragazze.

Il giovane, a un certo punto, si ammalò improvvisamente non riuscendo più a remare. Preoccupato il ragazzo cercò di scoprire cosa non stava andando ma i medici non riuscivano a trovare un motivo per la sua malattia. Così, iniziò a pensare che la causa del suo malessere potesse essere un malocchio lanciato proprio da Maria che era innamorata di lui segretamente ed era gelosa delle sorelle.

Così, in preda alla rabbia, andò a casa delle sorelle ma appena arrivò vide, attraverso la finesta, Maria che pregava davanti a un crocifisso e si rese conto che Maria non era una strega ma solo una brava ragazza che stava pregando per la sua salute e non la sua morte. Così, andando in casa, Maria accolse il giovane dichiarandogli il so amore e lui, colpito dalla bellezza delle parole della ragazza, capì che era innamorato anche lui di lei e che l'aspetto fisico era meno importante della bellezza d'animo di una persona.

A questo punto grazie al loro amore, il barcaiolo guarì e vinse la regata che doveva fare e Maria fiorì diventando una bellissima ragazza. I due, poi si sposarono e vissero felici e contenti per 68 anni insieme.