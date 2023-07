La storia del ponte votivo, uno dei simboli della Festa del Redentore

Sabato 15 luglio 2023 torna a Venezia la Festa del Redentore e con lei uno dei simboli di questa celebrazione: il tradizionale ponte votivo che permette di attraversare a piedi il Canale della Giudecca per arrivare fino alla Chiesa del Redentore. Anche quest'anno, come da tradizione, è stato costruito il ponte in legno che funge da via sull'acqua tra le Zattere e l'isola della Giudecca e sarà possibile attraversarlo nel giorno della "notte famosissima" che ricorda la fine della pestilenza che colpì Venezia nel periodo tra il 1575 e il 1577.

Il ponte votivo del Redentore, negli anni, ha subito diverse trasformazioni senza, però, tradire mai la sua funzione più importante, quella di fungere da legame “galleggiante” e simbolico tra due punti della città devastati, allo stesso modo, da un’epidemia che, con forza, si era riusciti insieme a debellare.

446 anni di ponte votivo: la storia di un simbolo cittadino

Il primo ponte votivo del Redentore risale al 1577. Non era un ponte vero e proprio ma un insieme di barche messe una a fianco all’altra che permettevano di raggiungere la riva opposta a quella della fondamenta delle Zattere per arrivare fino al luogo alla Giudecca nel posto in cui sarebbe sorta la Chiesa del Redentore. Il primo ponte di barche venne allestito dai veneziani, per festeggiare, con una processione verso l’isola della Giudecca, la fine di dell’epidemia che, in due anni che aveva ucciso circa 50mila persone e questa tradizione. Oggi, a 445 anni di distanza, quella del ponte votivo è un'usanza ancora parte integrante delle celebrazioni della festa famosissima, anche se con qualche cambiamento.

Se un tempo il ponte votivo era fatto interamente da barche, oggi, questa via sull’acqua, è fatta da pezzi di legno poggiati su strutture galleggianti. A realizzare il primo ponte non di barche, cioè il cosiddetto ponte Bailey, sono stati i militari che usarono una struttura inglese abbandonata dagli alleati dopo la Seconda Guerra Mondiale composta da diversi moduli in acciaio e legno che permettevano un veloce montaggio e smontaggio. Questo ponte venne acquisito dal secondo reggimento Genio pontieri che per cinquant’anni, a ogni Festa del Redentore, lo ha assemblato sul Canale della Giudecca come esercitazione militare. Dichiarato “residuato bellico” nel 2002, il ponte Bailey venne sostituito dall’odierna struttura dal materiale flessibile montata a ridosso dell'inizio della festa e inaugurata ogni venerdì sera prima del giorno del Redentore in ricordo di quel simbolico passaggio sull’acqua di 446 anni fa.