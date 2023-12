Come si prepara lo spritz originale veneziano?

Quando si parla di spritz non si può non pensare a Venezia. La Serenissima, infatti, è la patria di questo drink amatissimo dai veneziani ma anche dal resto degli italiani e dai turisti. Ma se tutti non possono fare a meno dello spritz a ora aperitivo, che sia in Italia o all'estero, per i veneziani questo drink è un'istituzione e può essere bevuto a tutte le ore. Ma come è nato e qual è la sua ricetta originale? Oggi vi vogliamo raccontare come è nato lo spritz e come lo preparano i veneziani.

La storia dello spritz

Iniziamo con un po' di storia. Lo spritz nasce tra fine ‘700 e inizio ‘800 ai tempi della dominazione austriaca in Veneto. Tutto nacque quando i soldati asburgici scoprirono i vini veneti ma essendo un po' troppo forti per le loro abitudini, pensarono di addolcirli e allungarli con dell'acqua gassata. Ed è proprio da un vino bianco "annacquato" con dell'acqua frizzante che nasce lo spritz, e nello specifico, quello bianco.

Il nome spritz deriva dal verbo tedesco spritzen e cioè "spruzzare" e la nascita di questo drink, nella sua versione bianca e ciioè quella originale, è quindi merito dei soldati austriaci per cui il vino veneto era un po' troppo forte da poter essere bevuto così com'era.

Le versioni moderne di spritz, invece, nacquero negli anni Venti quando si pensò di "sporcare" lo spritz bianco con un po' di bitter.

La ricetta veneziana dello spritz

1/3 di vino bianco secco o prosecco

1/3 di bitter (o Aperol, Select, Campari, Cynar)

1/3 di acqua frizzante

Il cocktail veneziano è ufficialmente riconosciuto dalla IBA, cioè l'associazione internazionale dei barman fondata in Regno Unito nel 1951.