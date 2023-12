La storia di Santa Lucia e perché porta i regali ai bambini

Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre si festeggia Santa Lucia, una ricorrenza molto sentita in alcune zone d'Italia e, in particolare, dai bambini che proprio nel giorno dedicato alla santa degli occhi, ricevono molti regali e dolciumi. Una sorta di babbo natale al femminile, Santa Lucia è una figura religiosa con una storia importante ed è diventata una parte integrante del costume degli italiani. Ma qual è la sua storia e dove si festeggia in Italia Santa Lucia? Scopriamolo insieme.

Santa Lucia: dove si festeggia in Italia

Solo in alcune province italiane è molto sentita la Festa di Santa Lucia che porta dolci e regali ai bambini che si comportano bene durante l'anno. Tra queste ci sono le province di Verona, Vicenza, Mantova, Brescia, Bergamo ma anche Udine e alcune zone del Trentino. Ma Santa Lucia è festeggiata anche a Siracusa in Sicilia dove c'è anche un'importante basilica dedicata alla Santa.

Santa Lucia: la storia

Ed è proprio a Siracusa che naque la santa tra il 281 e il 283. Rimasta orfana di padre a solo 5 anni, Lucia decise di andare in pellegrinaggio al secolcro di Sant'Agata a Catania dopo che anche la mamma si ammalò. Proprio qui, secondo la leggenda, vide Sant'Agata in sogno che le dissa che sua madre sarebbe guarita. E così fu.

Da quel momento Lucia decise di dedicare la propria vita ai poveri e bisognosi rifiutando perfino un giovane che voleva sposarla. Lui si offese e la denunciò alle autorità per la sua fede cristiana, all'epoca fuorilegge. Catturata dal prefetto, il 13 dicembre del 304, Lucia non rinnegò mai la sua fede e anche se provarono a portarla via e perfino a bruciarla viva non ci riuscirono. Le fiamme, infatti, si aprirono senza mai sfiorarla finché il prefetto non decise di tagliarle la gola dopo che lei pronunciò questa frase: "Tu obbedisci a Cesare e io obbedisco a Dio".

Santa Lucia, la tradizione dei dolci e dei regali

Santa Lucia, per tradizione, porta dolci e regali ai bambini. Ma perché? A Verona questa tradizione risale al 1200 quando, dopo un'epidemia che fece ammalare agli occhi molti bambini. I loro genitori, infatti, andarono in processione a Sant'Agnese promettendo ai bimbi che sarebbero tornati con dolci e giocattoli. A Brescia e nella sua provincia, invece, questa tradizione nacque quando, durante una carestia, secondo la tradizione popolare, la Santa lasciò dei sacchi di grano per il popolo alle porte della città proprio nella notte tra il 12 e il 13 dicembre.