Perché in una calle di Venezia c'è una vecchia sveglia appesa al muro

Si trova nella Calle della Toletta, proprio vicino alla nota libreria veneziana. Per vederla bisogna stare con il naso all'insù e aguzzare la vista. Si tratta di una sveglia appesa sulla facciata di un palazzo che racconta un'antica leggenda fatta di streghe e malefici.

Questa vecchia sveglia, infatti, secondo la leggenda, segnava l'ora in cui venivanoo compiuti i malefici di una fattucchiera che abitava proprio in quel palazzo veneziano. Si narra, infatti, che dopo la morte della donna, nessuno volle abitare in quella casa per paura di essere vittima di maledizioni e sortilegi. La sveglia che si vede oggi non è l'originale, la prima, infatti, era in rame ma venne poi sostituta da una versione più moderna ma soprattutto funzionante. Questa sveglia, infatti, secondo la tradizione, deve essere sostituita una volta rotta per evitare che si verifichino eventi spiacevoli.

Quando la prima sveglia si ruppe e fu tolta, infatti, iniziarono a succedere fatti inspiegabili come incidenti, sparizioni, visioni. A quel punto la sveglia fu subito sostituita da una nuova messa allo stesso posto e quando fu tolta per dei restauri della casa, i misteriosi eventi tornarono ad accadere nel palazzo. Oggi, la sveglia che vediamo, è la terza mai sostituita ed è protetta da una struttura in plexiglass per scongiurare la malasorte.

A mettere la prima sveglia sul muro sembra sia stato un barbiere che aveva la sua bottega proprio nella calle della Toletta ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. L'uomo, infatti, voleva dare a quella zona di Venezia un orologio pubblico che mancava in quella zona anche se un'altra versione dei fatti vuole che a posizionare la sveglia sul muro sia stata la stessa strega per controllare l'ora in cui compiere i suoi sortilegi.