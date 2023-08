La storia del Teatro Italia a Venezia, ieri cinema oggi supermercato

Chi lo vede oggi per la prima volta penserà sia sempre stato un supermercato ma il Teatro Italia, in Campiello de l'Anconeta a Venezia, visibile passeggiando lungo la via che porta dalla Ferrovia a Rialto, è un luogo storico, un edificio antichissimo che ha vissuto più vite e che merita di essere conosciuto per la sua affascinante storia oltre che per essere uno dei più bei supermercati di Venezia e non solo.

Costruito nel 1915 dall'architetto Giovanni Sardi, questo palazzo, oggi sede di una nota catena di supermercati, è un bellissimo esempio di architettura neogotica lagunare e conserva ancora sia sulla facciata che nei soffitti interni tutto il fascino della sua gloriosa storia. Gli affreschi, ancora oggi visibili entrando nel supermercato e alzando lo sguardo all'insù, sono stati realizzati dal pittore veneziano Alessandro Pomi che affrescò il soffitto della sala principale con un'allegoria intitolata la Gloria d'Italia mentre, i decori interni in stile liberty sono attribuiti al friulano Guido Marussig, aiutato da altri artisti locali

Il Teatro Italia fu uno dei primi edifici realizzati con l'uso di calcestruzzo armato e del ferro presente nei quattro portali all'ingresso realizzati proprio in ferro battuto e disegnati da Umberto Bellotto, noto artigiano di ferro e vetro che progettò le porte e anche i lampadari dell’interno.

Negli anni, questo edificio, ha indossato diverse vesti: è stato prima trasformato in cinema, poi è rimasto chiuso per molti anni e fu anche sede di alcuni uffici universitari per un periodo. Oggi, dopo un restauro importante, è tornato a essere attivo ed è diventato sede di un supermercato.