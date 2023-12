Come fa Venezia a "galleggiare" sull'acqua?

Come fa Venezia è galleggiare sull'acqua da 1603 anni? Su cosa è costruita la Serenissima? Come fanno le case e i palazzi veneziani a restare a galla in una città che è completamente circondata dall'acqua? Non tutti lo sanno ma le case veneziane sono costruite su dei grossi pali di legno, impiantati nel terreno sott'acqua.

Prima di iniziare a costruire sull'isola, infatti, i veneziani hanno intuito che l'unico modo per poter creare costruzioni durature e stabili era quello di innalzarle su delle fondamenta solide e in grado di resistere alla corrosione dell'acqua, oltre che ai movimenti del terreno. E fu così che iniziarono a piantare dei pali di legno - materiale elastico - nel terreno lagunare costruendo le fondamenta delle case con pali di quercia e rovere in grado di essere eterni, anche sott'acqua. I pali di legno venivano poi fermati con delle grosse traverse e riempiti, negli spazi tra un palo e l'altro, con frammenti di sassi, cemento e sabbia per creare un ammasso forte e stabile nel tempo.

E sopra le tavole in legno spesse, venne aggiunto anche uno strato di blocchi di pietra. Solo da qui si iniziò a costruire palazzi, case e chiese. Quindi, se dovessimo immaginare il fondale di Venezia potremmo vederlo come un fitto un bosco, con tronchi di legno uno affianco a l'altro, a testa in giù. Dopotutto, questo, era l'unico modo per rendere stabili costruzioni su un terreno decisamente instabile. Le case veneziane, infatti, a differenza di quelle nel resto d'Italia, sono le uniche ad adattarsi, grazie all'estrema elasticità delle fondamenta, ai movimenti del suolo,