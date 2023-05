Tabacco Day, oggi è la giornata mondiale dell'astinenza dal fumo, la storia

Oggi, 31 maggio 2023, è il Tabacco Day, cioè la Giornata mondiale senza tabacco, una ricorrenza che nasce con lo scopo di spingere le persone fumatrici ad astenersi per almeno 24 ore dal fumo e cercare di smettere in modo definitivo. Questa giornata, inoltre, è volta a sensibilizzare tutti ai rischi che l'uso di tabacco causa nella salute delle persone e ridurre, al minimo, lo sviluppo di nuovi e giovani fumatori. Nel 2011 è stato stimato che circa 6 milioni di persone perdano la vita ogni anno a causa del fumo.

Il Tabacco Day nasce nel 1988 quando è stata indetta per la prima volta dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Era il 7 aprile. La data fu scelta in concomitanza con il 40esimo anniversario dell'Organizzazione e accolta con sempre più interessa dai governi di tutto il mondo, dalla sanità ma anche dall'opinione pubblica.

I pericoli del fumo

Tra i peggiori pericoli per la salute legati al fumo c'è il rischio di sviluppo di molti tipi di tumore da quello polmonare ad altri associati al fumo di tabacco come i tumori del cavo orale, della gola, dell'esofago, del pancreas, del colon, della vescica, della prostata, del rene, delle ovaie e del seno. Anche alcune leucemie sono causate dal fumo così come malattie di carattere respiratorio come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), l'asma, le infezioni respiratorie ricorrenti ecc. L'esposizione cronica al fumo causa anche problemi sulla sessualità maschile amplificando il rischio di impotenza, e femminile causando rischi di aborti spontanei.