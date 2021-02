I teatri d'Italia tornano a illuminarsi un anno dopo la chiusura: a Venezia anche il Goldoni e il Momo

I teatri d'Italia tornano a illuminarsi un anno dopo la chiusura delle loro sale per accogliere di nuovo il suo amato pubblico, anche se solo simbolicamente, e fare luce sull'importanza del settore culturale nella vita delle persone. Tra le 19.30 e le 21.30, infatti, le facciate della maggior parte dei teatri italiani, e quasi la totalità di quelli veneziani, saranno illuminate a sostegno del mondo dello spettacolo.

Come partecipare all'evento

"Facciamo luce sul teatro" è un'iniziativa organizzata dall'associazione UNITA che chiede a colleghi del settore e ai cittadini amanti del teatro di recarsi all'esterno dei teatri aderenti e lasciare una loro testimonianza (una foto, un video o un messaggio) con l'hashtag #facciamolucesulteatro indicando città e nome del teatro e di postarla con stories Instagram o feed taggando @associazioneunita. I post verranno poi ricondivisi dalla pagina di UNITA per sottolineare l'importanza per il pubblico degli spazi di cultura dai quali sono stati esclusi per un anno intero a causa della diffusione della pandamia da Covid-19.

I teatri aderenti a Venezia