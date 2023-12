Perché a Venezia si dice: "Ti xe seco incandìo"?

"Ti xe seco incandìo" è una delle espressioni tipiche veneziane usatissimo nella città lagunare per indicare un certo tipo di persona. Ma cosa significa "seco incandìo" e perché è così usato come modo di dire? Iniziamo dal significato di questo detto che sta a indicare una persona particolarmente magra.

"Ti xe seco incandìo", infatti, viene usato tutte le volte che qualcuno vuole dire a una persona che è "pelle e ossa", magrissimo, davvero sotto peso. Ma non solo, questa espressione è usata anche per indicare una persona senza soldi e quindi, "sciupata" dal punto di vista economico.

Ma se "seco" sta per magro, "incandìo", per cosa sta? Questo termine, in realtà, ha un'origine molto antica e fa riferimento alla città di Candia dell'isola di Creta dove i veneziani combatterono una lunua guerra, per ben 25 anni, contro il popolo ottomano. Alla fine di questa guerra, la Serenissima, perse moltissimi soldi, si parla addirittura di 4 milioni di ducati. Il termine "incandìio", quindi, deriva proprio da questo episodio storico dove Venezia fu lasciata senza uno spicciolo, finanziariamente "rinsecchita".

E proprio questa "magrezza" di soldi derivata dalla guerra con gli ottomani, è diventata un modo di dire usatissimo nella contemporaneità per indicare non solo persone magre ma anche gente che resta senza un quattrino.