Perché a Venezia si dice: "Ti xe un tagiatabari"?

Quante volte avrete sentito dire, a Venezia, "Ti xè un tagiatabari"? O, magari, siete stati voi stessi a usare quest'espressione diffusissima nel parlato veneziano. Ma vi siete mai chiesti cosa significa davvero "esser un tagiatabari"? Cosa sarebbe questo tagiatabari e quando viene usata questa frase?

Iniziamo spiegando il significato della parola tagiatabari. Cosa significa? Letteralmente tagiatabari sta per "taglia tabarri" e va specificato che il tabarro era un mantello, che poteva essere di seta o velluto, molto usato in passato dai veneziani che, a seconda del ceto sociale, ne avevano di più raffinati o più semplici.

Quello di seta era per la borghesia, quello scarlatto era utilizzato dai patrizi e quello bianco o nero dai cittadini semplici. Ma cosa c'entra questo detto con un mantello? Una spiegazione c'è perché questo modo di dire nasce dal fatto che, in passato, era usanza di alcuni giovani malviventi, di tagliare un pezzo del tabarro ai passanti senza farsi sentire e poi deridere il povero malcapitato che andava in giro con il mantello bucato.

Così nacque questa frase che, ancora oggi, si usa a Venezia: "Sei un tagiatabarro", cioè: "Sei una persona che deride, che parla male alle spalle".