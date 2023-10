La Trattoria da ’a Marisa di Venezia è tra le migliori osterie d'Italia

Tra le migliori osterie d'Italia c'è anche un ristorante veneziano. Parliamo della Trattoria da 'a Marisa in Fondamenta San Giobbe 652, nel sestiere di Cannaregio a Venezia, che è finita nella classifica di 50 Top Italy che elegge le più buone osterie italiane. Tra le eccellenze del 2024, infatti, nella categoria Trattorie/Bistrò Moderni c'è anche la Trattoria da 'a Marisa considerata "l'anima schietta di Venezia".

Si tratta di un ristorante molto conosciuto in città, un'osteria dal carattere unico, dalla cucina tradizionale e dalla location che fa subito sentire a casa. Lontana dal traffico di turisti che riempie solitamente Venezia, la Trattoria da a' Marisa è situata in una zona tranquilla, a San Giobbe, e propone ai suoi clienti una vasta gamma di piatti della tradizione veneziana come i suoi saor (le sarde soprattutto), il baccalà, i moscardini, l’originale pasticcio di pesce e l’immancabile frittura. Tante proposte di pesce alla carta (pranzo) e a menu fisso (cena).

Da a' Marisa, nel tempo è divenuto uno dei simboli della ristorazione della laguna. Aperta a metà degli anni ’60 come luogo di ristoro con qualche tavolo – all’interno ce ne sono ancora pochi, ma si “rimedia” all’esterno – ora è punto di riferimento per veneziani e turisti, grazie al passaparola.

La Trattoria da ' a Marisa è l'unico ristorante in provincia di Venezia a essere entrato nella classifica delle migliori trattorie d'Italia 2024. Tutti gli altri sono in provincia di Padova, Rovigo e Vicenza.

Le migliori Trattorie/Bistrò Moderni 2024: la classifica del Veneto