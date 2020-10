Dove mangiare la pizza più buona a Venezia: la top 3 del centro storico

Venezia è una città che dal punto di vista culinario offre molto e, anche se potrebbe non sembrare, può regalare grandi emozioni anche per quanto riguarda la pizza. Trovare, infatti, un'ottima pizza in centro storico non solo è possibile ma una vera e propria certezzza. Tra impasti soffici e dalla finitura croccanti, ingredienti di qualità e abbinamenti gourmet la nostra top 3 delle migliori pizze a Venezia è composta da tre ristoranti che propongono pizze buonissime da gustare in location d'eccezione che offrono anche la possibilità di mangiare all'aperto lungo le calli della città o all'interno di corti private. Lontano dai luoghi affollati e turistici ecco dove poter mangiare le più pizze più buone in centro storico.

Al Vecio Portal (Castello)

Siamo nei pressi dell'Arsenale, nel sestiere di Castello. Il ristorante Al Vecio Portal è una vera e propria chicca culinaria nascosta. Chi non lo conosce deve assolutamente provare questo ristorante che, a nostro parere, ha la pizza più buona della città. Mangiare la pizza del Vecio Portal è un must per tutti gli amanti della morbidezza dell'impasto, della fragranza di una crosta cotta alla perfezione e della prima scelta degli ingredienti abbinati con cura per un risultato davvero sorprendente. Tra tutte, le migliori, sono le pizze alla pala, dalla forma più allungata, dall'impasto che si scioglie in bocca e servite su una pala di legno che è in grado di fare davvero la diffeenza. Provare per credere! Anche la location è da primo posto in classifica grazie alla corte interna che non ci si aspetta di trovare all'ingresso e che regala la possiblità di allontanarsi dal caos della folla e gustare in tranquillità e sotto le stelle la propria pizza in compagnia.

1000 Gourmet (San Marco)

1000 gourmet è un grande classico della pizza in Italia e anche a Venezia. Questo locale va scelto tutte le volte in cui si desidera allontanarsi dai gusti tradizionali della pizza e assaporare le varianti più innovatine e, come dice il nome stesso del locale, gourmet di questo classico della cucina italiana. 1000 gourmet, infatti, propone un'ampissima scelta di abbinamenti che non ci si aspetta e sono sempre in grado di sorprendere, il tutto unito a un impasto sempre sofficissimo e dall'alta digeribilità. Tra abbinamenti inaspettati, impasti con farine non raffinate e una location che dà la possibilità di mangiare seduti in una calletta secondaria a pochi metri da piazza San Marco, 100 gourmet è davvero una delle migliori scelte per mangiare la pizza a Venezia. Da menzionare, inoltre, la buonissima e grandissima cheesecake alla crema di bufala, un vero e proprio piacere per i sensi!

Birraria La Corte (San Polo)

La Birraria la Corte a San Polo entra nella top 3 delle migliori pizze a Venezia con un prodotto davvero di alta qualità. Tra pizze classiche e pizze speciali, alla Birraria la Corte di possono trovare impasti soffici e condimenti con ingredienti locali e di stagione. Gli abbinamenti, inolte, sono molto innovativi e ben calibrati tra il classico e il particolare, il tutto racchiuso in una location curata e che offre la possibilità di mangiare anche all'aperto. Questo ristorante è un posto molto frequentato dai veneziani e in una posizione facilmente raggiungibile da qualsiasi angolo della città, quindi, ottima per tutti, turisti e non. Assolutamente da provare!