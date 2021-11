Vacanza a Venezia senza spendere un soldo? Si può con la "Settimana del Baratto"

Andare in vacanza a Venezia senza spendere un soldo? Può sembrare un'utopia ma si può grazie all'iniziativa della "Settimana del Baratto". Dal 15 al 21 novembre, infatti, diversi B&B del Veneto e di altre regioni d'Italia, affiliati al portale bed-and-breakfast.it, permettono ai turisti di alloggiare nelle loro stanze in cambio solo di beni e servizi. Si tratta di un vero e proprio "baratto" che da diversi anni coinvolge bed and breakfast di tutta Italia e favorisce un'attività di networking, un'interscambio di domanda e offerta e permette a diverse realtà di entrare in contatto tra loro.

I viaggiatori, in questo caso, si proporranno per attività manuali, creative, didattiche oppure offriranno i propri beni in cambio di pernottamento, i proprietari dei bed and breakfast, al contrario, renderanno pubblici i loro desideri mettendo a disposizione gratuitamente le proprie stanze per chi avrà modo di metterli in pratica.

A Venezia sono diverse le strutture ricettive che aderiscono a quest'iniziativa e, se interessati, basterà confrontare le disponibilità con la “lista dei desideri” degli albergatori, incrociarla con le proprie capacità o possibilità e il gioco e fatto: vacanza in cambio di oggetti o servizi! Davvero stimolante e divertente e il tutto senza spendere un euro.

I B&B a Venezia che aderiscono alla Settimana del Baratto

Ca' Rielo - Venezia, Sestiere di Cannaregio, cell. 328 3133682

Villa Venice Movie - Lido di Venezia, tel. 041 731598

Prasad B&B - Marghera Zona Centro, tel. 041 937195 | cell: 339 1889310

Per scoprire tutte le atre strutture italiane aderenti all'iniziativa consultare il sito www.settimanadelbaratto.it