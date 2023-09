Venezia "maledetta": i tre luoghi infestati dagli spiriti

Sono tante le storie di fantasmi a Venezia e altrettanti i palazzi o i luoghi della città oggetto di leggende legate a spiriti o maledizioni. Se avete voglia di fare un piccolo tour nella Venezia "maledetta" ecco un articolo sulle tre storie legate alla Venezia infestata che bisogna assolutamente sapere e i tre luoghi della città che, in una vacanza a Venezia, bisogna evitare a tutti i costi a meno che non siate amanti del brivido.

Ca' Dario, il palazzo maledetto

Il più famoso luogo "maledetto" di Venezia è Ca' Dario, il palazzo che "uccide" chiunque lo acquista. Ebbene sì, nel corso degli anni, sembra proprio che chiunque abbia preso in possesso di questo palazzo veneziano sia finito morto all'improvviso. Tanti sono stati, infatti, gli acquirenti di Ca' Dario assassinati o morti suicidi, vittime di incidenti o quant'altro. La maledizione legata a questo posto sembra risalga alle origini del palazzo e alla figlia del mercante Giovanni Dario che commissionò il palazzo sul Canal Grande. Era il XV secolo. La ragazza morì suicida e da allora sono più di dieci le persone morte in circostanze misteriose o inaspettate nel corso degli anni. L'ultima nel 2002. Anche Woody Allen era interessato al palazzo ma decise di non acquistarlo più dopo aver scoperto di questa maledizione.

Il Casino degli spiriti

Un altro luogo infestato di Venezia è il cosiddetto "Casino degli Spiriti". Il suo vero nome è Palazzo Contarini del Zaffo e si trova in un luogo particolarmente isolato dalla città, tra la Madonna dell'Orto e Sacca della Misericordia, precisamente lungo la fondamenta Gasparo Contarini. Questo palazzo risale al XVI secolo ed è legato a tantissime storie misteriose. Si narra, infatti, che in questo luogo avesse sede una setta che organizzava riti satanici. Ma la storia di fantasmi più famosa è quella che riguarda il fantasma di Luzzo, il pittore del XV secolo che si suicidò proprio in questo luogo dopo essere stato rifiutato dalla sua amata, Cecilia, l'amante di Giorgione. Da quel momento si narra che il suo spirito dimori nel palazzo.

Poveglia, l'isola dei fantasmi

E infine c'è Poveglia, l'isola dei fantasmi per eccellenza. Situata a sud di Venezia, è considerata uno dei luoghi più da brividi non solo di Venezia ma dell'Italia intera. Poveglia in primo luogo conserva i corpi delle 150mila persone morte a causa della peste del '700. All'epoca, infatti, la città divenne un vero e proprio lazzaretto. Poi negli anni '20, ospitò un edificio per anziani dove i malati di mente ricevevano torture atroci e primitive. Inoltre, i malati, raccontavano di vedere di notte i fantasmi dei morti di peste che urlavano e si lamentavano. Più recentemente, invece, una famiglia ha acquistato un edificio dell'isola ma è subito scappata dopo aver visto volare in aria, dal nulla, un oggetto contundente che ferì in volto la figlia del proprietario che riportò 16 punti in viso.