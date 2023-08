Venezia, la differenza tra calle, fondamenta, ruga e salizata

Venezia è una città unica nel suo genere sia per la sua geografia che per la sua storia ma anche per la sua lingua. Nella città lagunare, infatti, molte cose vengono chiamate in modo diverso rispetto alle altre città italiane, a partire dai nomi di strade, piazze ecc. Nella Serenissima, infatti, non ci sono strade vere e proprie ma calli e non ci sono piazze ma campi. Ma non solo perché ogni "strada" viene chiamata a seconda della sua forma e della sua posizione rispetto ai canali. Ecco allora un piccolo vocabolario della lingua veneziana per orientarsi al meglio a Venezia.

Calle

Iniziamo con la parola "calle" che indica a Venezia una strada percorribile solo a piedi che porta da un posto a un altro della città. La calle può essere "lunga", "larga", può essere anche stretta e in questo caso si parla di "calletta". Le calli a Venezia possono avere diverse dimensioni e alcune di queste sono talmente strette da permettere il passaggio di una sola persona alla volta. I nomi delle calli, solitamente, dipendono dalla vicinanza con qualche luogo storico come una chiesa.

Ruga

La ruga a Venezia non è una linea sul volto per il passare del tempo come potrebbero interpretare i più ma un particolare tipo di strada. Le rughe, infatti, sono calli particolarmente lunghe e importanti. Ad esempio c'è "ruga Rialto", o "Ruga Giuffa".

Fondamenta

La fondamenta, a Venezia, è un tratto di strada che costeggia un canale o un rio. Si tratta di una calle che, solo da un lato viene "bagnata" dall'acqua. In città ce ne sono tantissime, alcune con parapetti, altre delimitate da colonne in pietra, altre ancora senza protezione.

Salizada

Le salizada erano considerate in passato le calli più importanti della città e proprio per questo venivano pavimentate con i masegni, mentre le altre calli erano pavimentate con mattoni in cotto a spina di pesce.