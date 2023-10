A Venezia si cercano nuove location per celebrare matrimoni civili

Venezia è alla ricerca di nuove location per la celebrazione di matrimoni civili. Il Comune, infatti, dà la possibilità a chi è proprietario di una struttura ricettiva di almeno 4 stelle oppure di un edificio di pregio storico, estetico, architttonico o ambientale, di fare richiesta per diventare sede di celebrazione di matrimoni e unioni civili.

È stato pubblicato, infatti, l'Avviso previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale 88/2023, per l’individuazione di edifici privati dove poter celebrare matrimoni e unioni civili nel rispetto dei requisiti prescritti dalla legge.

Come fare domanda

Gli interessati possono presentare domanda fino al 18 novembre prossimo esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: statocivile@pec.comune. venezia.it

Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli Uffici di Stato Civile al n. 041 2748331. Le domande pervenute saranno oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti: l’elenco degli immobili/luoghi ritenuti idonei per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unioni civili verrà quindi sottoposto alla Giunta Comunale che, in attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 396/2000, provvederà alla istituzioni nelle location individuate di sedi separate di Uffici di Stato Civile.