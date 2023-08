Piazza San Marco e Burano tra i 10 luoghi più instagrammati d'Italia

Venezia è tra le città più instagrammate d'Italia. Ebbene sì, la città lagunare circondata da canali, calli, campielli, ponti, palazzi storici e un'infinità d'arte e bellezza, con i suoi quasi 2000 anni di storia alle spalle conserva alcuni dei luoghi più affascinanti del nostro Paese in cui non fermarsi per scattare una foto, o ancora meglio, postarla su Instagram è quasi impossibile. Così ben 5 location veneziane sono entrate nella top 50 dei luoghi Intagram più popolari d'Italia e due di queste sono nei primi dieci posti in classifica. Quali sono? Tra i posti più instagrammati d'Italia ci sono due perle veneziane: Piazza San Marco e Burano, rispettivamente al quinto e sesto posto della classifica dei luoghi Instagram più popolari d'Italia e questi due luoghi veneziani sono preceduti solo da altri luoghi iconici italiani come il Duomo di Milano, la Fontana di Trevi, le Cinque Terre e il Colosseo a Roma che domina la top 10. Gli altri luoghi veneziani più instagrammati sono il Palazzo Ducale, al 22esimo posto, il ponte di Rialto al 30esimo e il ponte die Sospiri al 35esimo posto.

Un bel riconoscimento per Venezia che si conferma, così, una delle città più popolari e apprezzate a livello artistico da italiani e stranieri che, davanti alle bellezze storiche della città, non possono che fermarsi, scattare una foto, e pubblicarla sui social.

La classifica delle 50 location Instagram più popolari d'Italia è stata realizzata dalla piattaforma GetByBus che ha analizzato i dati in base alle recensioni di Google e al numero di menzioni di ciascuna località su Instagram.