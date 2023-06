Venezia è la migliore città italiana da scoprire passeggiando

Venezia è stata eletta come la migliore città italiana da scoprire passeggiando. Un bellissimo riconoscimento per una città unica e senza tempo come Venezia che si erge sull'acqua e che scoprire a piedi è una vera meraviglia. A eleggere la Serenissima come migliore città in Italia da scoprire a piedi (e seconda in Europa) è stata la piattaforma per l'apprendimento delle lingue, Preply che ha misurato la distanza a piedi e i passi che separano le 5 attrazioni principali delle 30 città europee più gettonate per valutarne la percorribilità a piedi.

Venezia è prima nella top 15 delle città europee più semplici da percorrere a piedi. La Serenissima, infatti, non ammette veicoli di alcun tipo all’interno della città, per questo è possibile raggiungere in soli 27 minuti tutti i monumenti in centro città. Per spostarsi più lontani, naturalmente, è necessario un battello. Firenze, altra città italiana, è al quarto posto della classifica. Tra un monumento e l’altro bastano solo 33 minuti in centro città, il che equivale a 3360 passi. Siviglia è in assoluto la città più facile da girare a piedi in Europa; bastano appena 2.100 passi per raggiungere le 5 attrazioni principali. Lisbona è la città meno adatta ai turisti che amano camminare poiché il tour delle attrazioni principali della città richiede circa 31.500 passi.

Le migliori 15 città da visitare a piedi in Europa

Siviglia

Venezia

Porto

Firenze

Atene

Amsterdam

Colonia

Milano

Verona

Lindo

Roma

Istanbul

Copenaghen

Madrid

Cracovia

Berlino

Reykjavik

Barcellona

Le 5 città più ostiche da visitare a piedi in Europa

All’estremo opposto della nostra classifica troviamo Lisbona, la capitale del Portogallo, che risulta essere la città meno percorribile a piedi. Per fare un'escursione e visitare il popolare Oceanario, il Monastero dos Jerónimos, le strade ripide del quartiere dell'Alfama, la Praca do Comercio e la vivace street art del Bairro Alto bisogna percorrere almeno 31.500 passi, ovvero circa 24 chilometri in collina.