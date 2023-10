Un vecchio silos di Mirano protagonista del video della band metal "Hand of Juno"

Il gruppo metal Hand of Juno ha scelto un vecchio silos industriale di Mirano come location per il nuovo video musicale del brano Destroy the Line. La band emergente, tutta al femminile, composta da Melissa Bruschi alla voce, Alice Lane Pandini al basso ed Elisa Helly Montin, di Noale, alla batteria, basa la propria musica su elementi dark metal con influenze elettroniche e techno, arricchite da rumore industriale e strati atmosferici e ha individuato proprio nel sito industriale di Mirano il luogo più adatto al sound della propria musica. Così, il videoclip del brano "apocalittico" Destroy the Line è stato girato lungo via Accopè Fratte nel Comune della città metropolitana di Venezia.

“Il sito – spiega la giovane musicista Elisa Montin, che nel 2017 si è aggiudicata il concorso internazionale per batteriste Hit like a girl – rispecchia perfettamente il sound di questo nuovo brano, dal titolo Destroy the Line, costruito appunto sul genere industrial metal. Un edificio ampio e spazioso che ci ha permesso di girare in due differenti scenari. All'aperto sulla terrazza del primo piano, la cui vista dà sui tetti corrosi dal tempo degli altri edifici circostanti, creando lo sfondo ideale per il nostro stile musicale e visivo. L'altro scenario invece all'interno del magazzino dell'edificio, dove abbiamo realizzato immagini più cupe e con una piccola sceneggiatura”.

Il silos, che un tempo era un granaio, oggi ospita alcune diverse realtà lavorative.

“Ringraziamo i proprietari di Silos Box per averci messo a disposizione questo suggestivo pezzo di archeologia industriale, che sarà la scena anche del prossimo video in uscita nel mese di dicembre. Un’ambientazione che dà un valore aggiunto alla nostra musica - aggiunge Elisa.