I più bei video musicali girati a Venezia

Venezia è stata set di moltissimi film e serie tv ma non tutti sanno che tanti artisti italiani e di fama internazionale hanno scelto proprio la città lagunare come sfondo dei propri video musicali. Nel corso degli anni, infatti, sono stati tanti i grandi artisti che hanno deciso di girare i video delle loro nuove canzoni nel centro storico di Venezia. Sono stati tanti, infatti, i palazzi veneziani o i luoghi più iconici della città, dal Canal Grande a Piazza San Marco, dalla Riva degli Schiavoni alle callette più nascoste e suggestive, a fungere da veri e propri set di videoclip musicali. E se l'ultimo cantante avvistato in città è stato Blanco, che è stato pizzicato mentre cantava in gondola, ecco quali sono stati, finora, i più bei videoclip più belli girati a Venezia, finora.

Piccola stella senza cielo di Ligabue

Uno dei videoclip più magici e suggestivi girati a Venezia è, senza dubbio, quello di Piccola stella senza cielo di Ligabue dove la città si spoglia di tutti i suoi turisti e fa da sfondo al viaggio di una ragazzina che gioca con una biglia e si ritrova a vivere un'avventura magica in una Venezia dove le gondole possono perfino volare. Questo video è stato girato nel campo dell'Abbazia, vicino a Sacca della Misericordia e poi sono stati aggiunti, digitalmente, anche immagini di San Giorgio e San Marco.

Like a Virgin di Madonna

Un altro videoclip iconico girato a Venezia è quello della hit di Madonna, Like a Virgin. Diretto da Mary Lambert, questo video musicale è andato in onda, per la prima volta, il 26 ottobre del 1984 e fu un successo fin da subito. Il video è stato girato tra campi, ponti e calli della città e all'interno di Palazzo Ca' Zanobio degli Armeni, nel sestiere di Dorsoduro, sulla fondamenta del Soccorso, dove Madonna indossa un abito da sposa.

È l'amore che conta di Giorgia

Anche Giorgia con il suo brano del 2011, È l'amore che conta, ha scelto Venezia come sfondo del suo videoclip. Il videoclip è stato diretto da Gaetano Morbioli ed è stato girato in vari punti strategici della città che compare sullo sfondo attorno a Giorgia con un affascinante effetto velocizzato.

Vivimi di Laura Pausini

È il 2004 quando Laura Pausini lancia il suo nuovo singolo Vivimi che viene girato proprio a Venezia. Scritto da Biagio Antonacci, questo pezzo ha un videoclip tutto veneziano che vede una Laura Pausini all'interno del salone barocco di Palazzo Ca' Zanobio degli Armeni. Si tratta dello stesso luogo scelto da Madonna per il video di Like a Virgin.

Zucchero, Il volo

Anche Zucchero ha scelto Venezia per uno dei suoi ultimi video musicali per il brano Il volo girato in una Piazza San Marco vuota. Un aspetto che rende questo video speciale è che è stato girato nel periodo del lockdown per il Covid quando Venezia era letteralmente vuota.