Natale con i tuoi, Capodanno…in una villa incantata.

“Cosa fai a Capodanno?”

Ecco la domanda più pronunciata nel periodo che precede l’arrivo delle festività natalizie, inevitabile quesito che si presenta ogni anno, senza che nessuno degli interlocutori abbia realmente idea di come, né dove, si troverà a festeggiare la notte più lunga dell’anno. Ecco il gruppo più temuto sui social media, dopo quello creato per l’organizzazione di ferragosto, in cui le idee più disparate vengono proposte, con la speranza di trovare una soluzione unanime il prima possibile.

Le uniche certezze rimangono appese ad outfit eleganti, alla voglia di festeggiare in compagnia e al desiderio che i 365 giorni che inizieranno allo scoccare della mezzanotte, saranno ancora più belli di quelli appena trascorsi. Se l’attenzione verrà indirizzata sulle tendenze del momento, su abiti appariscenti – e perché no, con qualche luccichio che questa festa ci concede – la scelta del luogo in cui celebrarla dovrà essere in linea con questi indiscutibili elementi.

Perché non pensare, dunque, a una location prestigiosa, in cui non solo trascorrere una serata circondati da un’atmosfera magica, ma anche cenando con ottime portate?

Alle porte di Venezia, una maestosa struttura è pronta ad accogliere i suoi ospiti per un’esperienza indimenticabile: stiamo parlando di Villa Barbarich.

Come un miraggio incantato

Tra la città di Mestre e Zelarino, accarezzata dal fiume Marzenego, Villa Barbarich nasce nel ‘500 come dimora estiva della famiglia Malipiero. Uno scrigno di sale e ampi corridoi, maestosi lampadari realizzati dai mastri vetrai di Murano, e pavimenti in cotto antico: un’atmosfera lussuosa e accogliente allo stesso tempo. A fare da cornice, i giardini e un patio interno dal quale ammirare i tramonti della campagna veneta.

Spesso scelta come sede di meeting, conferenze ed eventi di team building, oltre a spazi adibiti e personalizzati in base alle richieste, la villa offre ai suoi ospiti la possibilità di soggiornare in camere a 4 stelle, usufruire del Ristorante della Villa, con menu creati su misura secondo ogni desiderio e di godere di momenti di svago e relax, grazie alla piscina con solarium allestito, percorso benessere e jacuzzi.

Un’esperienza senza tempo per la notte più lunga dell’anno

Lo scenario che Villa Barbarich ha riservato per i festeggiamenti, prevede che ogni singolo dettaglio non venga lasciato al caso. Gli incantevoli affreschi delle sale porteranno a tenere il naso all’insù per l’intera serata, ma sarà bene che lo sguardo si abbassi per ammirare, celebrare e assaporare le portate dell’esclusivo menu firmato dallo Chef Stellato Paolo Gramaglia, che spazieranno dalle note agrumate del sud Italia al gusto agrodolce tipico del Sol Levante.

Un aperitivo con cocktail e bollicine selezione Villa Barbarich e cicchetti Veneziani, apriranno la cena, dando il benvenuto agli ospiti. Un intero menu a base di pesce, tra primi e secondi, delizierà ogni palato: dalle tagliatelle di seppia, al risotto allo champagne, dalla spigola, al baccalà, ogni piatto accompagnerà la serata con materie prime di ottima qualità e abbinamenti ricercati. Dopo la selezione di dolci, allo scoccare della mezzanotte, un brindisi con panettone Villa Barbarich by Gramaglia. A chiudere, come da tradizione, cotechino e lenticchie e un’intera serata con Djset.

Per coloro che soggiorneranno presso la villa, una preziosa colazione a buffet sarà pronta ad accogliere gli ospiti fino alle 10.30, mentre per chi volesse trattenersi più a lungo, seguirà un gustoso brunch.

Non solo Capodanno

Se l’idea di trascorrere dei momenti magici volesse includere anche le feste precedenti all’ultimo dell’anno, Villa Barbarich offre la possibilità di festeggiare presso le sue imponenti sale anche la Vigilia e il pranzo di Natale, altresì accompagnati dal menu d’eccellenza dello Chef stellato Paoloi Gramaglia.

Per accedere ad ulteriori informazioni e ammirare in anteprima le “atmosfere incantate di un fascino senza tempo”, è possibile consultare il sito internet https://villabarbarich.com/.