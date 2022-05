Caldaia a condensazione: quali sono i benefici ambientali ed economici

La direttiva Europea 2005/32/CE, denominata “Eco-Design” stabilisce che dal 2015 si possono produrre solamente caldaie a condensazione. I motivi principali sono due e sono facilmente intuibili: le caldaie a condensazione sono più ecologiche di quelle a gas e consumano decisamente meno rispetto alle caldaie convenzionali.

Questa decisione va inglobata in un progetto europeo molto più vasto, che vuole portare alla transizione energetica verso l’uso di energie rinnovabili e al miglioramento del rendimento energetico di tutti i sistemi di riscaldamento domestici.

Come funziona una caldaia a condensazione

Qual è dunque la differenza tra una caldaia a gas e una caldaia a condensazione? Le caldaie a condensazione prevedono un riciclo all’interno delle operazioni di combustione: i fumi prodotti dalla combustione vengono impiegati nella produzione del calore necessario al riscaldamento o alla produzione di acqua sanitaria, andando a sostituire il nuovo impiego di combustibile tradizionale.

L’energia non viene espulsa come avviene nelle caldaie tradizionali, ma viene riutilizzata dopo essere stata recuperata. Appare quindi evidente come le caldaie a condensazione siano più efficienti (il vapore acqueo viene trasformato in energia) ed eco-sostenibili.

Se ad una caldaia a condensazione viene inoltre associato un termostato modulante, in grado di programmare e monitorare la temperatura anche a distanza, è chiaro che è possibile ottenere anche un notevole risparmio in bolletta, non scontato in un periodo di rincari, come quello che stiamo vivendo.

Hera Caldaia di Ascopiave Energie : una soluzione vantaggiosa

Oggi acquistare una caldaia a condensazione è ancora più conveniente, usufruendo dell’Ecobonus al 65% che permette di portare in detrazione la spesa in 10 quote annuali. Ma la convenienza è ancora più forte se ci si rivolge ad Ascopiave Energie. Scegliendo Hera Caldaia di Ascopiave Energie, grazie alla cessione del credito fiscale prevista dall’Ecobonus, lo sconto del 65% è immediato in fattura.

E non finisce qui: incluso nel prezzo di Hera Caldaia vi è un termostato modulante smart, utile per programmare e monitorare la temperatura a distanza e per gestire al meglio i propri consumi e assicurarsi un risparmio in bolletta che può arrivare fino al 20-30%.

Ascopiave Energie presenta un’ampia gamma di caldaie, formata da diversi modelli efficienti e di alta qualità. Ciascuna di potenza diversa in base alle dimensioni di casa: 24 kW, 29 kW, 30 kW, 35 kW.

Hera Caldaia: qualità e professionalità

Affidandosi a Hera Caldaia di Ascopiave Energie si può avere a che fare con un prodotto di grande qualità. Inoltre, il Gruppo Hera è in grado di seguire passo passo la scelta del cliente, attraverso la consulenza con un professionista certificato che effettua prima un sopralluogo per visionare di persona una possibile soluzione in base alle dimensioni dell’appartamento e in seguito definirà un preventivo personalizzato.

Il prodotto presenta una garanzia di 2 anni, eventualmente estendibile anche a 4.