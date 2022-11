Un evento imperdibile per chi cerca lavoro

Negli ultimi anni il mondo del lavoro è inevitabilmente cambiato ed è innegabile che una guida su quelle che sono le tendenze e le prospettive attuali in materia può risultare una risorsa molto importante.

Attrarre il lavoro, creando una rete di contatti attraverso una piattaforma molto utile come LinkedIn o altri portali dedicati è sicuramente una mossa vincente. Ma prima di uno step così importante è bene essere consapevoli di dove si voglia cercare la propria occupazione ideale e di quali siano le proprie competenze.

Un evento per chi cerca lavoro

Un appuntamento molto interessante, giunto alla sua seconda edizione, è Faro Job Meeting, dal 10 al 13 novembre presso il Centro Commerciale Porte di Mestre (via don Federico Tosatto 22). Un evento dedicato a chi è in cerca di occupazione, vuole cambiare il suo lavoro attuale o desidera una crescita professionale.

Nei quattro giorni dell’evento, dalle 10.30 alle 18.30, i vari stand presenti a Porte di Mestre ospiteranno importanti aziende e professionisti che si occupano di ricerca, selezione del personale, formazione e non solo. Numerose le possibilità per il visitatore degli stand: dalla revisione del proprio cv alla simulazione di una Job Interview in lingua inglese e molto altro ancora.

In cosa consiste il Faro Job Meeting

Al Faro Job Meeting è possibile trovare tutto quello che serve per costruire la propria futura professione: dalla formazione sulle nuove opportunità di lavoro alla raccolta Curriculum, passando per veri e propri incontri con aziende, l’evento è pensato per accogliere tutte le realtà del territorio, che siano agenzie per il lavoro oppure aziende oppure società che offrono lavoro o formazione dando loro una vetrina importante per poter offrire i propri servizi agli utenti.

Una possibilità di dialogo e di informazione in un momento delicato per le occupazioni quale quello che stiamo attraversando.

Info e contatti

È possibile scoprire il programma completo dell’evento sul sito dedicato all’evento e sulle pagine Facebook e instagram del Centro Commerciale Porte di Mestre. Il meeting è raggiungibile anche con i mezzi pubblici, per garantire ad automuniti e non la presenza fisica.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Porte di Mestre all’indirizzo mail info@portedimestre.it o telefonando al numero 041983389.



Il Faro Job Meeting - programma

Stand aperti dalle 10:30 alle 18:30

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

Stand 1 Umana

Stand 2 Veneto Lavoro (fino alle 17:00) - De Prato/JustService (dalle 17:00)

Stand 3 Lemon

Stand 4 ManpowerGroup

Stand 5 Gi Group

Stand 6 Etjca

Stand 7 Randstad

Stand 8 Il Faro

VENERDÌ 11 NOVEMBRE

Stand 1 Umana

Stand 2 MAW Men at Work

Stand 3 Ecipa

Stand 4 ManpowerGroup

Stand 5 Gi Group

Stand 6 Etjca

Stand 7 Randstad

Stand 8 Wall Street English

SABATO 12 NOVEMBRE

Stand 1 Umana

Stand 2 e-work

Stand 3 Ecipa

Stand 4 Generazione Vincente

Stand 5 Gi Group

Stand 6 Il Faro

Stand 7 Randstad

Stand 8 Wall Street English

DOMENICA 13 NOVEMBRE

Stand 1 Umana

Stand 2 e-work

Stand 3 Ecipa

Stand 4 Spector Padel House

Stand 5 Gi Group

Stand 6 OVS

Stand 7 Randstad

Stand 8 Wall Street English (fino alle 14:00) - Il Faro (dalle 14:00)