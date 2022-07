Combattere il caldo in maniera intelligente e sostenibile è possibile

L’estate è ormai arrivata e il caldo e l’assoluto protagonista di queste roventi giornate; ormai il climatizzatore è una scelta obbligata per poter sopportare la calura dei mesi estivi.

La scelta dell’apparecchio più adatto alla nostra dimora però richiede attenzione se si vuole scegliere la macchina giusta e soprattutto se si vuole optare per una scelta green e rispettosa dell'ambiente.

Scopriamo insieme quali sono gli elementi da tenere in considerazione.

Climatizzatori: cosa c’è da sapere

Il primo elemento da considerare quando si installa un condizionatore è la potenza dell’impianto, fattore che è direttamente influenzato dalla dimensione dell’ambiente che si intende raffrescare.

Come si può calcolare la potenza necessaria?

Grazie ai BTU (British Thermal Unit), si può capire con precisione la potenza necessaria e di conseguenza scegliere l’apparecchio giusto.

Tuttavia questo indice non è sufficiente, ma bisogna tenere in considerazione altri fattori, come l’esposizione e la dimensione delle stanze (se sono molto esposte al sole o viceversa) e la qualità degli infissi che possono influenzare positivamente o negativamente la dispersione termica.

Bisogna poi scegliere con attenzione la classe energetica, ossia l’efficienza dell’apparecchio in termini di consumo di elettricità.

Una migliore classe energetica (espressa obbligatoriamente sulla confezione e sul libretto di uso e manutenzione dell’apparecchio) è sinonimo di consumi più contenuti e un conseguente maggior rispetto dell’ambiente.

La dicitura europea indicano con la lettera G e il colore rosso quella più bassa, mentre con la lettera A di colore verde scuro si indica la classificazione energetica più alta.

Altro elemento ma non meno importante è rappresentato dagli optional dell’apparecchio, un condizionatore dotato di inverter, ad esempio, consente al motore di mantenere costante la temperatura una volta che questa è stata raggiunta.

La presenza del timer o del controllo remoto via Wi-Fi inoltre consente di regolare il funzionamento del condizionatore in base alle esigenze.

Ultimo elemento fondamentale è il valutare di installare un condizionatore che abbia anche una pompa di calore.

Questo elemento consente di utilizzare la macchina per riscaldare gli ambienti e di conseguenza di ritardare l’accensione dei sistemi di riscaldamento della casa.

Affidarsi ai professionisti

Come abbiamo visto la scelta della macchina giusta può essere complessa, le variabili da considerare sono molte e quindi rivolgersi a dei professionisti può essere la soluzione migliore.

Professionisti come lo staff di Hera Clima Ascopiave Energie, che grazie alla proposta Hera Clima vi garantirà la possibilità di installare nelle vostre case i migliori apparecchi a prezzi molto competitivi.

Affidandovi ad Ascopiave quindi potrete avere macchine di alta e altissima efficienza energetica, che ricordiamo, rientrano nei termini dello sconto in fattura del 50%.

Oltre a questo i tecnici di Hera Clima Ascopiave Energie vi seguiranno sin dalle prime fasi dell’acquisto, consigliandovi nella scelta corretta dell’apparecchio in relazione alla vostra casa, installandolo per voi e accompagnandovi nella gestione delle pratiche fiscali.

Fare una scelta consapevole e rispettosa dell’ambiente, che vi consenta di godervi la vostra casa anche durante le giornate più roventi è possibile, basta affidarsi ai professionisti di Hera Clima Ascopiave Energie e alle loro vantaggiose offerte.