Fermare il tempo per rendere eterne le emozioni di un istante

Il tempo, si sa, scorre veloce, e noi, immersi negli infiniti impegni della vita quotidiana, finiamo quasi per non accorgercene. I ricordi racchiusi in ogni istante vissuto – soprattutto i più belli, quelli che vorremmo custodire per sempre – rischiano spesso di sbiadirsi nel tempo o di abbandonare completamente la nostra mente, perdendo con essi, le emozioni vissute. È solo grazie alla fotografia che l’uomo è stato in grado di “fermare il tempo”, rendendo eterne tali emozioni.

Che sia per una ricorrenza importante, o semplicemente per immortalare un momento di felicità, sempre più italiani decidono di rivolgersi a fotografi professionisti. Perché gli scatti siano in grado di racchiudere l’essenza di quegli attimi, risulta fondamentale rivolgersi ad esperti nel settore, che non solo siano in grado di cogliere l’istante perfetto – quello sguardo, quel sorriso, immersi nella giusta scenografia e illuminati dalla luce migliore – ma anche di mostrare la massima serietà e professionalità in ogni fase del proprio lavoro.

Per le città di Padova, Venezia e Treviso, esiste una professionista che è diventata negli anni un punto di riferimento. Si tratta di Ilaria Gialdino, specializzata in fotografie di neonati, bambini e famiglie.

Una storia fatta di amore e passione

Originaria di Genova, ma trasferita a Venezia per amore, Ilaria Gialdino racchiude l’intero suo percorso professionale in una parola: passione. La sua storia inizia con una Reflex ricevuta in regalo da sua madre e, grazie allo studio, l’impegno e la dedizione, oggi è tra le più brave fotografe d’Italia.

Attraverso corsi e workshop con i migliori professionisti del settore, si è specializzata in ritrattistica e oggi lavora a meravigliosi progetti insieme a neonati, bambini e famiglie.

“Adoro creare ricordi, sfidare il tempo, rendere eterne le emozioni di un istante, far sì che un album non sia solo un contenitore di immagini, ma una macchina del tempo. (...) Ho sempre intravisto un po’ di magia nella fotografia perché riesce a bloccare il tempo e a riportarci indietro negli anni, emozionandoci ancora come il primo giorno in cui quella foto è stata scattata.”

Queste sue parole rappresentano l’anima e l’intento di ogni suo servizio fotografico, attraverso il quale riesce a catturare sentimenti, sorrisi e gesti spontanei, semplicemente attraverso un obiettivo.

Fotografia di bambini e altri servizi offerti

“Posso vedere la meraviglia delle nuove scoperte in ogni loro sguardo”.

Per questo motivo, Ilaria Gialdino ha scelto di specializzarsi nella fotografia di bambini dai 3 mesi a 1 anno: è da loro che nascono le storie che ama raccontare, e attraverso ogni scatto, entra in punta di piedi nella vita di ogni famiglia. Questa fascia di età rappresenta il momento in cui i bambini iniziano a scoprire il mondo circostante e permette di catturare, attraverso espressioni, gesti e sguardi le emozioni più pure e spontanee.

L’ampia gamma di servizi offerti dalla professionista non si ferma qua, e racchiude una serie di esperienze tutte da scoprire. Nello specifico, tra le diverse tipologie di servizi fotografici, è possibile scegliere tra:

Servizio fotografico Newborn

Servizio fotografico per bambini da 3 mesi a 1 anno

Servizio fotografico di famiglia

Servizio fotografico per il primo compleanno

Servizio fotografico in gravidanza

La scelta del fotografo è fondamentale: perché Ilaria Gialdino

Se passione, amore, dedizione e professionalità sono alla base di ogni suo lavoro, è importante segnalare ulteriori fattori che fanno di Ilaria Gialdino un’autentica professionista.

Oltre a essere una delle poche fotografe riconosciute dall’Associazione Italiana Fotografi di Bambini, Ilaria non solo offre una garanzia soddisfatti e rimborsati – che tutela ogni famiglia qualora si rivelasse necessario rinviare lo shooting o ricevere un rimborso – ma altresì garantisce la completa sicurezza per i più piccoli: l’esperienza e i numerosi corsi per pose bebè in sicurezza, le permettono di far rilassare il bambino, affinché il servizio fotografico sia una coccola per tutti. La calda e famigliare location in cui viene accolta ogni famiglia è uno studio fotografico a Mirano (poco distante da Padova, Venezia e Treviso), in cui ogni dettaglio non è lasciato al caso.

Da non dimenticare, la possibilità di stampare su carta fotografica professionale di alta qualità ogni istante scattato durante il servizio.



Per ulteriori informazioni e per avere un’anteprima della magia che Ilaria Gialdino è in grado di regalare attraverso uno scatto, è possibile consultare il sito internet www.ilariagialdino.it.