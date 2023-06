Inaugurato il Salone Nautico Venezia 2023: l'arte navale torna a casa con più di 300 imbarcazioni

L'Arsenale di Venezia, cuore dell’industria navale della Serenissima, riapre le sue porte e fino a domenica 4 giugno sarà la splendida cornice della quarta edizione del Salone Nautico Venezia. Il saluto dal cielo degli elicotteri ha preceduto nella mattinata di mercoledì 31 marzo il taglio del nastro della manifestazione con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l’ammiraglio Enrico Credendino Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e Matteo Zoppas, presidente di ICE Agenzia. Presenti anche numerosi esponenti della Giunta e del Consiglio comunale. Ad accompagnare le esibizioni e la cerimonia di inaugurazione le voci del Coro della Fenice, che per l’occasione ha intonato l’Inno di Mameli e quello di San Marco.

Salone Nautico Venezia 2023

Nei cinque giorni dell’evento si susseguono una cinquantina di appuntamenti scientifici come convegni, conferenze e presentazioni, oltre a laboratori e attività didattiche per bambini e famiglie e prove in acqua. La sostenibilità è uno dei principali focus.

L’Arsenale è composto da bacini acquei di 55mila metri quadri, all’interno dei quali sono installati oltre 1.100 metri lineari di pontili e 30mila metri quadri di spazi espositivi esterni. Le tese ospitano il meglio del design e dell’arredo nautico e la cantieristica artigianale veneziana per un totale di 5mila metri quadrati. In totale sono presenti 220 espositori (di cui i nazionali 180 e il restante proveniente da Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Montecarlo, Svezia, Danimarca, Finlandia) con 300 imbarcazioni, di cui 240 in acqua, per una lunghezza totale di 2,7 chilometri. Il Salone Nautico è organizzato da Vela Spa per conto del Comune di Venezia e in collaborazione con la Marina militare.