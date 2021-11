Incontri con selezionatori, conferenze e tanto altro: un’occasione unica per chi cerca lavoro

Sempre più frequentemente i centri commerciali tendono a diventare veri e propri punti di riferimento per il territorio circostante. E non solo per quanto riguarda lo shopping e la spesa alimentare.

Grazie al loro ruolo strategico nelle economie locali, infatti, spesso i centri commerciali diventano poli capaci di attirare i visitatori con iniziative non necessariamente legate al mondo fashion e ai prodotti venduti dai tenants.

4 giorni di incontri per chi è in cerca di lavoro

Il centro commerciale Porte di Mestre, per esempio, ha organizzato Faro Job Meeting, una serie di giornate – che si terranno dall’11 al 14 novembre dalle 10:30 alle 18:30 – dedicate a tutti coloro che cercano attivamente lavoro nel veneziano.

Una 4 giorni ricca di incontri, appuntamenti e occasioni, insomma, che prevedrà la raccolta dei CV dei partecipanti, incontri con i responsabili delle aziende partecipanti negli appositi stand e conferenze sui principali trend del mercato del lavoro, le nuove opportunità all’orizzonte e molto altro.

Ma soprattutto, Faro Job Meeting sarà un’iniziativa che si pone l’obiettivo di dare un aiuto concreto ed efficace a chi si appresta a muovere i primi passi nel mondo del lavoro o a chi è alla ricerca di nuovi stimoli e opportunità professionali.

Faro Job Meeting: il programma dell’iniziativa

Tante le aziende che parteciperanno con il proprio stand a questa fiera del lavoro organizzata da Porte di Mestre: Umana, Lemon, FabLab, Generazione Vincente, Manpower, GiGroup, Venetex, Randstad, Tecnocasa, Tecnorete, Orienta, VeNice, E-work e Kiron.

Non solo società di selezione ma anche realta imprenditoriali che rappresntano uno scenario possibile attuale e future con il quale confrontarsi e scoprire nuove opportunità.

E durante le mattinate dell’11 e del 12 novembre, i partecipanti all’evento potranno seguire diverse conferenze sul presente e il futuro del mondo dell’impresa, dedicate al mondo delle scuole e l’orientamento ma non solo.

Si parte alle 9.00 di giovedì 11 con l’incontro Il personal branding tenuto da Manpower, seguito da La Bellezza della chimica di VeNice. Chiuderà la mattinata una panoramica sul come affrontare i colloqui di lavoro curata da Umana.

Venerdì 12 invece sarà il turno di Randstad, che affronterà il tema della ricerca attiva del lavoro; di Lemon, che discuterà del come i luoghi di lavoro possano inventare e creare nuove professioni e infine di GiGroup, che illustrerà gli scenari dell’industria 4.0 e le nuove opportunità per il mondo del lavoro.



Per maggiori informazioni seguite le pagine social del Centro Commerciale Porte di Mestre o scrivete a info@kimbe.it,