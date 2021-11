Grazie a un’iniziativa di un Centro Commerciale lo stile ti premia

Le giornate si stanno poco a poco accorciando, le temperature giorno dopo giorno si abbassano e i fine settimana, sempre più frequentemente, sono piovosi. L’arrivo dell’, insomma, ci costringe a cambiare le nostre abitudini.

Ma se la stagione delle gite fuori porta al mare, in montagna, al lago o a spasso per le città d’arte si è conclusa, quella dello shopping continua!

In partenza un gioco per gli amanti dello shopping

Con l’arrivo dell’autunno, infatti, giunge il momento del cambio dell’armadio. E per gli amanti dello stile non c’è periodo dell’anno più propizio dell’inizio della stagione fredda per arricchire i propri outfit con i must have delle collezioni autunnali.

E proprio agli appassionati dello shopping si rivolge Gioca la Moda, iniziativa organizzata dal centro commerciale le Porte di Mestre che si terrà dal 1° al 21 Novembre e metterà in palio più di 750 gift card per i propri clienti.

La meccanica del concorso è molto semplice: tutti coloro che faranno acquisti per almeno 20 € (anche con scontrini cumulati) nei negozi presenti all’interno del centro potranno registrarsi nelle apposite postazioni presenti in galleria negli orari di gioco – dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 19 – e partecipare alle estrazioni. Prima dell'estrazione ci sarà anche un simpatico gioco digitale dedicato alla moda..

Dopo essersi registrati, i clienti giocheranno con i brand del centro commerciale Porte di Mestre e parteciperanno all’instant win che metterà in palio gift card da 10, 20 e 100 € da spendere nei negozi del centro per portarsi a casa capi e articoli fashion di qualità e dare una rinfrescata al proprio look.

Partecipa all’estrazione finale

Ma non finisce qui! Al temine del periodo concorsuale ci sarà un'estrazione finale, infatti, che si terrà tra tutti i partecipanti – vincenti e non – per l’assegnazione del super premio: una gift card dal valore complessivo di 1.000 € per un pomeriggio di acquisti nella galleria di Porte di Mestre con l’assistenza di una personal shopper.

Gioca la Moda, insomma, è un’occasione da non perdere per gli amanti dello stile che potranno approfittare della propria passione per lo shopping per vincere premi esclusivi e regalarsi capi autunnali di alto livello.