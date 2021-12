Natale 2021: si accendono le luci sulla Laguna

Il Natale 2021 sta per arrivare, con il suo carico di gioia, di speranza e di sogni, lo si legge sui volti dei più piccoli e lo si intravede negli occhi dei grandi.

Per accogliere il periodo di festa nella maniera migliore Venezia si veste con gli abiti delle grandi occasioni.

Le luci e gli addobbi illuminano le strade, le piazze, la principale porta d’accesso alla città, la magnifica Piazza San Marco, i sestieri di Santa Croce, Cannaregio, San Polo, Dorsoduro.

Tutte le “Città di Venezia” sono pronte a portare un po’ di serenità in un periodo dove, mai come oggi serve.

Le luci, accese il 21 novembre in occasione della Festa della Salute, rimarranno così fino al 1° marzo, il martedì "grasso" e ultimo giorno del Carnevale.

Il progetto “Natale di Luce 2021” è stato possibile grazie alla collaborazione del comune di Venezia e Vela Spa; lo scopo è quello di donare alla comunità locale e ai turisti un po’ di pace, speranza e serenità per contrastare il nemico comune a tutti degli ultimi due anni.

Il sindaco della città Luigi Brugnaro sottolinea come Venezia intenda:

“Celebrare il Natale del 2021 all’insegna della Luce - Un simbolo di vita nuova al quale tutti noi guardiamo con fiducia e speranza e che siamo sicuri porterà in noi forza e voglia di rinascere. Le luminarie che abbiamo voluto diffuse su tutto il territorio, ma anche i tanti abeti addobbati a festa e posizionati nelle nostre piazze, diventano elementi che scaldano questo periodo dell’anno e che ci accompagneranno fino al termine del Carnevale per sottolineare la voglia di far risplendere questa nuova luce.”