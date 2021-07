La golden hour alla Baia del Forte tra aperitivi, arte e natura

Potremmo definirlo un vero e proprio collegamento fisico e culturale tra i mondi di terra e di mare, tra laguna e città, tra Mestre e Venezia. È Forte Marghera, fortezza ottocentesca ed ex-caserma militare che oggi rivive con un rilancio da milioni di euro di investimenti in infrastrutture e socialità, fortemente voluti dall'amministrazione Brugnaro.

Due nuovissime passerelle agevolano l'accesso a un luogo magico dove vivere la golden hour veneziana: si chiama Baia del Forte, lounge bar "di tendenza" a Forte Marghera che abbraccia arte, natura e spritz. Uno spazio creato in collaborazione con il Comune di Venezia e Vela Spa per un aperitivo social da vivere tutti i giorni - martedì/mercoledì 16.00-24.00, giovedì/venerdì/sabato 16.00-01.00, domenica 15.30-24.00, lunedì chiuso - tra cicchetti, fritture e cocktails. Un'area all'aperto che si affaccia sul mare ma che oltre alla natura ospita tutta la migliore arte targata Biennale di Venezia. Due padiglioni completamente rinnovati e trasformati ospitano due percorsi artistici a cura dei Musei Civici di Venezia.

Uno spazio quindi non solo per l'estate veneziana ma per una socialità da vivere tutto l'anno come ci raccontata in questa video-intervista Simone Venturini, Assessore alla Coesione Sociale e al Turismo del Comune di Venezia e Fabrizio D'oria, direttore operativo di Vela Spa.