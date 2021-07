Tutta la magia del drive-in in barca: è tornato il Cinema Barch-in

Torna nella suggestiva cornice dell’Arsenale di Venezia il Cinema Barch-in, il “drive-in” in barca. Giunto alla seconda edizione, l'evento è stato inaugurato sabato 24 luglio con la proiezione del film Corto Maltese. Una ballata del mare salato, registrando in breve tempo il tutto esaurito. Fino al 31 luglio i veneziani potranno godere di una location magica che ospiterà le più belle storie del cinema italiano e internazionale.

L'evento, ideato dagli architetti Silvia Rasia, Caterina Groli e Nicola Scopelliti e prodotto da Maria Parisi, presidente dell'associazione FEMS du Cinéma, è realizzato da Vela SpA, con il supporto del Comune di Venezia e dalla Marina Militare.

Numerose le novità della seconda edizione: oltre all'ampliamento di posti per permettere a più barche di partecipare alla versione veneziana del cinema drive-in, sarà implementato anche il maxi schermo e i servizi annessi all'evento come gli "aperiporto" con Cocai Express, che provvederà al delivery di un menù ad hoc direttamente in barca durante tutta la durata dell'evento. Ad animare i momenti antecedenti alle proiezioni ci saranno inoltre gli intermezzi musicali presentati da Giallomen e i dj set con Radio Birikina, Radio Peter Pan e Radio Ca' Foscari. L'accesso è gratuito e aperto a libere donazioni che avranno come simbolico ringraziamento un gadget realizzato appositamente per l'evento.

Come partecipare

Per partecipare alle serate di Cinema Barch-in ci si potrà iscrivere visitando il sito ufficiale sito www.cinemabarchin.com e seguendo le istruzioni. Una volta effettuata la prenotazione si riceverà un orario d'ingresso e un posto boa personale. Sarà richiesto un green pass solo a chi viene ospitato dalle remiere.

Programma dei film