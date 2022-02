Il Carnevale va in scena all'Arsenale tra giochi di luce, fuoco e acqua

Si chiama Remember the future ed è lo spettacolo hi-tech andato in scena all'Arsenale di Venezia

Un ammaliante spettacolo in cui l’acqua, il fuoco e la tecnologia hanno fatto da padroni nella suggestiva cornice di Venezia. Remember the future - Nebula Solaris, titolo ispirato da una citazione di Salvador Dalì, ha dato via al carnevale 2022, con uno sguardo del passato che avanza verso il futuro. Con questa idea il direttore artistico Massimo Checchetto, ha voluto creare uno spettacolo in grado di ridare alla città uno spirito di gioia e di rinascita dopo i due precedenti anni in cui la festa simbolo della laguna ha subito le conseguenze della pandemia.

Anche quest’anno non sono mancate le difficoltà e le incertezze dettate dalla crisi pandemica, ma la voglia di ritrovare la creatività e la condivisione ha prevalso sulla precarietà dei tempi attuali. Ed è così che originali performer hanno dato il via ad uno spettacolo a cielo aperto all’Arsenale di Venezia. Diciannove artisti si esibiscono per mezz’ora in un viaggio visionario tra creature senza tempo, luci e proiezioni futuristiche che emergono dalle acque. Promosso dal Comune di Venezia e da Vela SpA, con due repliche giornaliere alle ore 18:45 e alle ore 21:15 Remember the future tornerà in scena dal 24 febbraio fino al 1 marzo. Un omaggio a Venezia e ai suoi 1600 anni di storia attraverso uno spettacolo nell’acqua: elemento unico e intimo della Città lagunare.