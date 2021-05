Come si raggiunge il Salone Nautico di Venezia

Dopo lo stop dello scorso anno, dal 29 maggio al 6 giugno andrà in scena la seconda edizione del Salone Nautico di Venezia, nella splendida cornice dell'Arsenale. Ecco come si può accedere.

Dove entrare al Salone Nautico Venezia

Il Salone Nautico di Venezia dispone di due accessi pedonali (con tre varchi di uscita):

Arsenale - Padiglione delle Navi (fermata AVM/Actv e Alilaguna “Arsenale”) - Solo ingresso

Giardino delle Vergini (Fermata AVM/Actv e Alilaguna “Arsenale”) - Solo ingresso

Giardino delle Vergini (Fermata AVM/Actv “Arsenale”, “Giardini” e “Giardini Biennale”) - ingresso/uscita con servizio navetta

Bacini-Arsenale Nord (Fermata AVM/Actv e Alilaguna “Bacini - Arsenale Nord”) – Solo uscita (Ingresso riservato a stampa, staff ed espositori) / ingresso consigliato per le persone con ridotte capacità motorie.

Per le persone con ridotte capacità motorie è consigliato l’ingresso Bacini – Arsenale Nord. Non è consentito l’accesso con animali. Tutti gli ingressi sono raggiungibili sia attraverso il servizio di trasporto pubblico acqueo sia a piedi dai principali punti di accesso alla città.

Tariffe speciali

AVM/Actv dedica ai possessori del biglietto di ingresso al Salone Nautico e ai possessori di pass di servizio una tariffa speciale di 5 euro sola andata e 8,00 euro A/R.

Raggiungere il Salone con il servizio di trasporto acqueo

Ingresso Padiglione delle Navi - La fermata più vicina all’ingresso Padiglione delle Navi è la fermata “Arsenale”, servita dalle seguenti linee:

Linea speciale Actv “SNV” collegamento diretto dall’approdo di Piazzale Roma “C” alla fermata “Arsenale”, attiva dal 28 maggio al 6 giugno con corse ogni 20 minuti con orario da Piazzale Roma a partire dalle 9.07 e dalle 10.07 ai minuti 07, 27, 57, fino alle 19.27. Dai Bacini - Arsenale Nord a partire dalle 9.44 e dalle 10.44 ai minuti 44, 04, 24, fino alle 20.04.

Linee Actv 1, 4.1 e 4.2

Linea Alilaguna Blu in vigore dal 29 maggio 2021 che effettua un servizio di collegamento tra San Marco-Bacini-Murano-Aeroporto e viceversa. Da San Marco le corse sono una all’ora e iniziano alle 8.50 per proseguire fino alle 17.50. Dall’Aeroporto, invece, la prima corsa è alle 8.30, successivamente dalle 10.15 ogni ora fino alle 19.15.

Ingresso Bacini – Arsenale Nord - La fermata “Bacini – Arsenale Nord”, presso l’omonimo ingresso, è servita dalle seguenti linee: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2

Linea Alilaguna Blu di collegamento diretto dall’Aeroporto Marco Polo: “skip the line” e tariffa speciale (8 euro a tratta). Da San Marco le corse sono una all’ora e iniziano alle 8.50 per proseguire fino alle 17.50. Dall’Aeroporto, invece, la prima corsa è alle 8.30, successivamente dalle 10.15 ogni ora fino alle 19.15.

È inoltre disponibile una navetta con collegamento diretto Aeroporto Marco Polo – Bacini Arsenale Nord e viceversa con orario dall’aeroporto a partire dalle 9.15 e poi alle 10.45 e alle 12.45. Dai Bacini all’Aeroporto l’orario è alle 14.54, alle 16.54 e alle 18.54.

Linea diretta Marive da San Giuliano con corse ogni 90 minuti dalle 9.00 alle 20.00, con tariffa speciale (5 euro sola andata e 8 euro A/R) riservata ai possessori di biglietto d’ingresso al Salone Nautico.

Ingresso Giardino delle Vergini - Le fermate più vicine all’ingresso Giardino delle Vergini sono “Arsenale” e “Giardini” (servita dalle linee Actv 1 e 8) o “Giardini Biennale”, serviti dalle linee Actv 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.

Come raggiungere il Salone Nautico a piedi

Il Salone Nautico Venezia può essere raggiunto anche a piedi. L’ingresso Arsenale - Padiglione delle Navi può essere raggiunto comodamente a piedi partendo da Piazza San Marco e percorrendo la Riva degli Schiavoni fino a raggiungere la fondamenta della Tana all’Arsenale che porta direttamente all’ingresso del Salone Nautico.

Per chi deve effettuare l’accesso dall’ingresso dei Bacini - Arsenale Nord può procedere a piedi partendo da Piazza San Marco e potrà raggiungere il Salone Nautico in 25 minuti passando per San Francesco della Vigna, direzione Bacini e procedere poi per la passerella che collega la Celestia all’ingresso dei Bacini lungo il muro di confine Nord dell’Arsenale.