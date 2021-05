La magia delle Frecce Tricolori colorerà il via del Salone Nautico

La pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare sorvolerà l'Arsenale di Venezia sabato. Per il momento, tuttavia, non ci sono ancora indicazioni orarie sul passaggio

Sabato, in occasione dell'apertura del Salone Nautico, la pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare stenderà il tricolore sull'Arsenale di Venezia. Spettacolo sarà, ma forse a sorpresa: per ora, infatti, non è stato segnalato alcun orario del passaggio dei velivoli sopra la città. Nessuna indicazione oraria nemmeno per la prova di domani, che dovrebbe vedere impegnati due aerei.

Frecce Tricolori a Venezia

«La pattuglia acrobatica nazionale ha tra i propri compiti quello di rappresentare la capacità di fare squadra dell'Aeronautica militare e di tutte le forze armate. - ha detto il comandante, tenente colonnello Gaetano Farina in vista dell'evento - Siamo particolarmente orgogliosi di prendere parte a questo evento internazionale e di poter rappresentare il Paese in questo particolare momento di sentito e concreto rilancio».

«Vedere la scia Tricolore nel cielo sopra l'Arsenale sarà un'emozione unica - ha commentato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro - e un grande riconoscimento ad una mostra che celebra il popolo del mare e una tradizione millenaria che oggi punta all'innovazione e alla sostenibilità. Grazie ancora a tutti voi e al vostro bellissimo gesto».