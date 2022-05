Salone Nautico di Venezia, innovazione e tradizione | VIDEO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stato inaugurato sabato 28 maggio il Salone Nautico Venezia 2022, giunto alla sua terza edizione, nel cuore dell’Arsenale. La manifestazione promossa dal Comune di Venezia e realizzata attraverso la società Vela SpA, in collaborazione con la Marina Militare Italiana, inizia quindi ufficialmente: a sancirne l'avvio è stato il tradizione taglio del nastro da parte del sindaco Luigi Brugnaro, il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il capo di stato maggiore della Marina Militare, Ammiraglio Squadra Enrico Credendino. Al via così nove giorni di esposizione, durante i quali i visitatori potranno trovare non solo barche ma anche tante iniziative legate alla cultura del mare.

«Questo è l’unico Salone Nautico che si può raggiungibile in barca – ha esordito il primo cittadino veneziano –. Abbiamo portato qui il popolo della nautica che tanto solca i nostri mari. Focus, come sempre, sulla sostenibilità. A tutta l’industria nautica, eccellenza del nostro Paese, vogliamo dimostrare che l’Italia ce la può fare».

Il ministro Brunetta ha quindi sottolineato: «Il Salone è una vetrina per l’economia del mare, la cantieristica, la nautica da diporto, la base economica di Venezia, diventata grande nei secoli». L'ammiraglio Credendino ha invece ricordato che «la Marina Militare è integrata a Venezia come in nessun’altra parte in Italia e lavoriamo insieme».

Infine, al termine della cerimonia, sono stati letti i saluti inviati della presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Questa del 2022 si è già conferma come un'edizione da record, con il 25% in più di imbarcazioni esposte e oltre duecento espositori. La Riviera principale, inoltre, misura circa 300 metri e ospita più di 40 imbarcazioni e yacht di grandi dimensioni dei gruppi più importanti a livello internazionale. Il Salone Nautico riparte ufficialmente, come sempre all'insegna dell'innovazione e della tradizione.