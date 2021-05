La presidente Casellati e le Frecce tricolori aprono il Salone Nautico di Venezia

La discesa dei paracadutisti della Marina militare e il passaggio delle Frecce tricolori hanno fatto da spettacolare scenografia all'inaugurazione del Salone Nautico, sabato mattina. Un evento che rispecchia in pieno l'identità di Venezia, «città intraprendente e protagonista di 1600 anni di storia, scrigno di arte e cultura, fucina di idee, sviluppo e progresso, regina dell'Adriatico»: così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha introdotto all'Arsenale l'apertura della manifestazione. «Questo salone celebra e racconta la storia della città - ha detto dal palco - L'arte navale torna alla sua vera casa, lo fa alla grande con un evento che per numeri e dimensioni rappresenta una importantissima vetrina internazionale. Ci aspettano giornate intense e ricche di avvenimenti».

Parole significative anche sui temi del turismo e del rilancio economico: «Investire nel turismo - ha detto - significa investire nella colonna portante delle nostre economie. Rifinanziare la legge speciale per Venezia è vitale per la salvaguardia del patrimonio artistico, architettonico e culturale della città, anche attraverso opere come il Mose, decisivo per scongiurare allagamenti. E ora, con il recovery plan, abbiamo una nuova occasione per valorizzare tesori con strategie di sviluppo rispettose dell'ambiente e del paesaggio».

Anche il sindaco Luigi Brugnaro ha evidenziato come «a Venezia stiamo dando una grande spinta per la sostenibilità ambientale. L'economia del mare, la diportistica costituiscono una delle industrie trainanti della città e dell'intero Paese. Qui c'è tecnologia, arte, design, tessuti, legname, tutte le eccellenze del made in italy. Questo evento rappresenta l'idea di una nazione che ha 8mila chilometri di costa e che sul mare, dal mare, può ripartire. Abbiamo grandi aspettative: abbiamo raddoppiato le presenze e l'anno prossimo ripeteremo questa esperienza».