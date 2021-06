Quando yacht fa rima con eccellenza, comfort ed eleganza

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In anteprima al Salone Nautico 2021 di Venezia le ammiraglie Ferretti Yachts 1000, Mylius 76 e lo yacht Magellano 25 Metri

Sono tra gli yacht più belli e prestigiosi del Salone Nautico 2021: una commistione di lusso, comfort ed eleganza. Ad attirare l'attenzione dei visitatori sono in particolar modo le ammiraglie Ferretti Yachts 1000, Mylius 76 e l'imbarcazione Magellano 25 METRI.

Ferretti Yachts 1000

Presentata al Salone Nautico in anteprima mondiale, l'ammiraglia di casa Ferretti è la più grande imbarcazione mai realizzata dal cantiere e la prima con configurazione interamente wide body. Lo studio dei flussi a bordo garantisce un'estrema fluidità di movimenti e lo stile si distingue per alcune caratteristiche peculiari, come le grandi vetrate a tutt’altezza presenti nel salone del ponte principale e un design raffinato. Il cliente potrà inoltre scegliere tra due mood di interior: uno classico dai toni morbidi e uno contemporaneo con colori decisi.

Mylius 76