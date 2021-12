Il Natale di Luce 2021 illumina tutta la terraferma veneziana | VIDEO

Le luminarie accendono tutta la terraferma, da Mestre a Campalto, passando per Chirignago, Favaro, Gazzera, Marghera, Tessera, Trivignano e Zelarino. Tra i molti eventi in attesa del Natale: mercatini, piste di pattinaggio e animazioni per i più piccoli

La terraferma veneziana si tinge dei colori natalizi grazie al progetto Natale di Luce 2021: promossa dal Comune di Venezia e da Vela Spa, l'iniziativa vuole rappresentare un gesto di affetto, calore e serenità per la comunità locale in un anno che non si è ancora lasciato alle spalle mesi faticosi e difficili.

Le luminarie accendono tutta la terraferma in un flusso continuo di luci che coinvolge ogni comunità del territorio veneziano: da Mestre, con le sue istallazioni luminose che si estendono lungo le principali vie del centro, a Campalto, Chirignago, Favaro, Gazzera, Marghera, Tessera, Trivignano e Zelarino.

«Venezia vuole celebrare il Natale 2021 all’insegna della luce – ha annunciato il sindaco Luigi Brugnaro –. Un simbolo di vita nuova al quale tutti noi guardiamo con fiducia e speranza e che siamo sicuri porterà forza e voglia di rinascere. Le luminarie che abbiamo voluto diffuse su tutto il territorio, ma anche i tanti abeti addobbati a festa e posizionati nelle nostre piazze, diventano elementi che scaldano questo periodo dell’anno e che ci accompagneranno fino al termine del Carnevale per sottolineare la voglia di far risplendere questa nuova luce».

Un programma ricco di eventi

Tanti gli eventi: fino a gennaio 2022, Piazza Ferretto, via Poerio e via Allegri ospiteranno i mercatini di Natale che, ogni giorno, proporranno varie specialità dalle 10 alle 20. Tra le iniziative dedicate ai più piccoli, si rinnova anche l'ormai tradizionale pista di pattinaggio allestita nel cuore di Mestre e in Piazza Mercato a Marghera. Il programma completo di tutti gli eventi è consultabile online.