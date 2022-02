Remember the Future: tra sogno e realtà inizia il Carnevale di Venezia 2022 | VIDEO

È stata ufficialmente inaugurata l'edizione 2022 del Carnevale di Venezia che, da sabato 12 febbraio a martedì 1 marzo, animerà la città lagunare e la sua terraferma. Promosso dal Comune di Venezia e da Vela SpA, il tradizionale evento tornerà a movimentare le piazze dopo il periodo di stop causato dall'emergenza sanitaria.

Remember the Future è il titolo scelto per questa edizione, che si ispira ad una citazione di Salvador Dalì (E più di tutto mi ricordo il futuro). «Camminando per Venezia, sebbene con una meta precisa, si è costretti a continui cambi di direzione, le calli terminano in una svolta; dietro ad una svolta una sorpresa, spesso una meraviglia, quasi sempre un futuro. Per il tema del Carnevale di Venezia di quest’anno ho pensato proprio al nostro futuro, quel futuro che questa città piena di passato scatena in chi la vive. Proprio un luogo in perenne contraddizione, dove si fondono sogno e realtà» ha dichiarato Massimo Checchetto, direttore artistico del Carnevale di Venezia 2022 e scenografo del Teatro La Fenice.

«Abbiamo fortemente voluto fare questo Carnevale per lanciare un messaggio di speranza soprattutto ai bambini – ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro –. Sarà una manifestazione diffusa con tanti spettacoli e situazioni che avverranno nei diversi luoghi della città, oltre agli eventi e ai concorsi che accompagneranno grandi e piccini in questi giorni di festa».

L'inaugurazione

Con oltre 100mila turisti in città, i primi due giorni di apertura hanno già fatto registrare ottime presenze. La vera e propria inaugurazione ufficiale, tuttavia, è avvenuta ieri sera, domenica 13 febbraio, con “Venezia lux futura” Opening Parade: venti imbarcazioni tipiche della laguna veneziana sono infatti scivolate lungo le acque del Canal Grande, in una parata culminata nella liberazione di una sfera volante illuminata sopra il Bacino di San Marco.

Dopo l’edizione digitale del 2021, quest'anno la festa torna in piazza in modo diffuso, per quanto senza gli eventi principali, su tutti i voli in piazza San Marco. Il corteo acqueo di domenica ha simboleggiato, in questo senso, la ripartenza dell'evento più atteso dell'anno.

Tra spettacoli, eventi, comicità, giocoleria e acrobazie, il programma del Carnevale 2022 (consultabile online) promette di intrattenere tutta la cittadinanza in un magico equilibro tra sogno e realtà.