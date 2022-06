Salone Nautico di Venezia: barche elettriche per l'economia blu sostenibile | VIDEO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella terza edizione del Salone Nautico di Venezia ampio spazio alla sfida che vede passare l’economia del mare da blu a blu sostenibile. L'obiettivo? Abbassare le emissioni di carbonio attraverso propulsioni ibride ed elettrice.

Una missione non facile per le imprese, pronte però a mettersi in gioco modificando modelli di business per riconvertire i processi produttivi. Un lavoro arduo che richiede anche molto sostegno da parte delle istituzioni affinché si possano incentivare non solo le aziende ma creando vere e proprie infrastrutture che mettano a disposizione più colonnine per i rifornimenti, servizi e incentivi fiscali. Tra le iniziative presenti al Salone Nautico di Venezia legate all’elettrico, anche la E-Regatta organizzata da Assonautica.

La kermesse Green, ha visto piloti, pure dei ragazzi giovanissimi sfidarsi nella Gt Electra, gara di velocità costituita da barche monotipo della Federazione Motonautica Italiana. Anche la super top model Cara Delevingne, ospite al Salone Nautico, ha mostrato notevole interesse verso la svolta Green legata al mondo delle imbarcazioni.