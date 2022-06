Non solo nautica: all'Arsenale anche sport, cultura e attività per famiglie e studenti | VIDEO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al Salone Nautico Venezia 2022 spazio anche allo sport, alla cultura e all'intrattenimento, con uno sguardo speciale rivolto ai più giovani. Fino alla fine della manifestazione, infatti, sono numerose le attività pensate per allietare i visitatori di ogni età: tra le iniziative accolte con maggior entusiasmo vi sono i laboratori didattici in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, la caccia al tesoro in Arsenale, le visite al sommergibile Enrico Dandolo e al rifugio antiaereo della Seconda guerra mondiale, le attività ludico sportive di Dogaressa Kids alla scoperta delle tradizioni veneziane ma anche laboratori di manualità e le esperienze di voga per i bambini. Tutti i giorni, in rio delle Galeazze, si potrà inoltre assistere alle prove in acqua e sperimentare gli sport remieri, tra cui voga alla veneta, vela, canoa, kayak, dragon boat, oltre a passeggiate in gondola a cura dell’Associazione Gondolieri Venezia. Il programma delle attività è consultabile online.

Il Salone Nautico si propone anche come "banco di prova" per gli allievi dell'istituto Vendramin Corner e della scuola navale militare Francesco Morosini che, nel corso dell'evento, svolgeranno proprio all'Arsenale l'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Tra le attività che li hanno visti coinvolti in prima persona: assistenza alla Torre di controllo, agli equipaggi e all'ormeggio delle unità esposte, nonché interviste per valutare la soddisfazione dei destinatari del servizio.

Oltre alla cultura e alla formazione, la manifestazione promossa dal Comune di Venezia e realizzata attraverso la società Vela SpA, in collaborazione con la Marina Militare Italiana, vuole anche ribadire l'importanza dello sport, mettendo in luce i valori dell'agonismo grazie ai numerosi incontri con atleti e campioni olimpici: «È importante raccontare di sport e farlo con la vela lo è maggiormente in quanto disciplina sostenibile, che insegna a fare squadra e che richiede costanza e sacrificio. Questi sono anche i valori del Salone Nautico, dove si lavora in chiave di sostenibilità e di avvicinamento delle nuove generazioni al mondo agonistico» ha spiegato Simone Venturini, assessore comunale allo Sviluppo economico e al Turismo.